Omplir el dipòsit en un supermercat a Lleida és tretze cèntims per litre més barat

Omplir el dipòsit del cotxe en un supermercat a Lleida surt 13,1 cèntims d’euros més barat que la mitjana del sector d’estacions de servei, segons un estudi que acaba de fer públic la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. És la quarta demarcació en tot l’Estat on es pot aconseguir un estalvi més gran, al darrere de Salamanca (18,2 cèntims), Guadalajara (17,3) i Terol (17,3). En una dotzena de províncies, al contrari, arriba a ser més car, i on resulta més costós per a la butxaca és a Zamora i Almeria, ja que el compte surt de mitjana sis cèntims més car. D’aquesta manera, l’informe està elaborat amb dades del mes de març, quan la CNMC situa el preu mitjà d’un litre de gasoil en 1,508 euros, mentre que als pals de la distribució es redueix a 1,377 a Lleida.

Preu més reduït

Les instal·lacions en híper o súper mercats amb el preu de venda al públic mitjà del gasoil A més reduït van ser una estació de rètol E.Leclerc a Ciudad Real (1,325 euros), una altra de rètol Thader I a Múrcia (1,339 euros) i una altra de rètol Petrolis Independents Petro 7 a Tàrrega. En aquest llistat de les trenta-cinc més barates de tot l’Estat destaca el cas de bonÀrea, que acapara setze mencions. Onze d’aquestes se situen a les localitats de Guissona (dos), Alcarràs, les Borges Blanques, Cervera, Lleida, Torà, Torrefarrera, Golmès, els Plans de Sió i Verdú.

En els casos de les estacions de servei dels supermercats, cal tenir en compte que en algunes ocasions es preveuen descomptes especials per a clients amb targeta de l’establiment, com una fórmula per garantir la seua fidelització. Aquests punts de venda i els low-cost d’autoservei guanyen adeptes com ho fan les marques blanques als supermercats.