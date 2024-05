Almeria desbanca Lleida com a més econòmica en gasolina del sector

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència apunta al seu últim informe que les estacions de servei de Lleida en general han deixat de ser les més econòmiques per proveir-se de benzina, un lloc en el qual s’havia mantingut durant deu mesos i que ara ocupa Almeria. Quant al gasoil, Múrcia és per quart mes la més barata i torna a estar seguida per les gasolineres de Ponent, Alt Pirineu i Aran. En aquest rànquing, la CNMC situa les Canàries, Ceuta i Melilla a part tenint en compte la fiscalitat particular que posseeixen per la seua ubicació extraeuropea.

Al març, Lleida es va situar a la banda mitjana alta de províncies on més es va encarir la gasolina, amb prop de quatre cèntims per litre, superada per una vintena, i tot sense gairebé modificar el marge dels establiments de venda. En el gasoil, tanmateix, es torna a situar només al darrere de Múrcia, amb al voltant de cèntim i mig.