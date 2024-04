La nau de 'maria' desmantellada a Gualda podia generar dos milions d'euros a l'any

El sergent David Mora mostra una de les quatre cambres frigorífiques habilitades per al cultiu. - AMADO FORROLLA

La plantació de marihuana oculta desmantellada dissabte passat pels Mossos d’Esquadra en un magatzem de Gualda, com va avançar SEGRE diumenge, podia generar als narcotraficants un benefici d’uns dos milions d’euros a l’any. Així ho va explicar ahir David Mora, sergent dels Mossos i subcap de la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Segrià, les Garrigues, Pla d’Urgell.

L’operatiu policial es va precipitar davant de la possibilitat que les plantes, un total de 3.415 i en avançat estat de creixement, fossin recollides en els propers dies i que els seus responsables descobrissin que eren investigats. La plantació es trobava en un antic magatzem fructícola al costat de la carretera N-230.

“Calculem que amb aquestes plantes haurien aconseguit uns 200 quilos de marihuana a punt per al consum, amb un valor de 400.000 euros per collita. Tenint en compte que tenien la capacitat de fer fins a cinc collites per any, això representa un benefici d’uns dos milions d’euros a l’any”, va explicar el sergent Mora.

La destinació de la droga seria el centre i el nord d’Europa, on encara podria incrementar el seu valor. El subcap de la UI també va destacar la sofisticació d’aquest cultiu indoor, que estava distribuït en les quatre cambres frigorífiques de l’interior del magatzem. “Van rebaixar el sostre perquè hi hagués menys volum d’aire per climatitzar i així podien controlar millor les condicions del cultiu. A més, la il·luminació era amb tecnologia led, que gasta menys i, en conseqüència, el volum de defraudació –tenien la llum punxada– a la xarxa és inferior.”

Quant a la ubicació, Mora va afirmar que “era ideal per a ells. Al costat d’una carretera i en un lloc aparentment abandonat, de manera que van passar desapercebuts. El que és significatiu és la seua dimensió, amb una elevada capacitat per conrear marihuana”.Els investigadors van detenir tres homes de 24, 25 i 26 anys de nacionalitat albanesa.

Eren els denominats jardiners, els encarregats del cultiu i de la custòdia de la plantació. Havien habilitat l’antic menjador del magatzem –amb cuina inclosa– per viure-hi les 24 hores del dia i sense sortir a l’exterior. Al ser descoberts, van intentar escapar. El jutge de guàrdia va decretar ahir el seu ingrés provisional a la presó després de sol·licitar-ho la Fiscalia.

Els Mossos sospiten que els tres individus portaven una mica més de dos mesos dins de la nau –que està en venda–. Les instal·lacions van ser llogades a començaments d’anys, que és quan creuen que la van habilitar. Tenia la llum punxada d’un pal que es troba just a la tanca perimetral de la finca. Havien ocultat el cable dins d’un tub. Els agents no hi van trobar armes.

Els Mossos d’Esquadra van començar ahir el desmantellament de la nau, que des de dissabte va ser custodiada per evitar el robatori de la marihuana –el que es denomina un vuelco, que és un robatori de droga entre grups criminals– o del material instal·lat (focus, aires, ventiladors...), el cost del qual ascendiria a uns 200.000 euros, per la qual cosa només amb una collita la inversió ja estaria amortitzada. A més, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

Batuda amb quatre arrestats a Sarroca, Cubells i Vilagrassa

Els Mossos van fer ahir una nova batuda contra el tràfic de marihuana, amb escorcolls simultanis a Sarroca de Lleida, Cubells i Vilagrassa, que es va saldar amb la detenció de quatre joves de 20 i 25 anys i el decomís de 690 plantes. Es tracta d’una investigació derivada d’un anterior operatiu relacionat amb un grup que es dedicava al robatori en domicilis.

A Sarroca van detenir un home i van localitzar 690 plantes d’una espècie d’alt rendiment, de baixa altura i gran producció de cabdells (també amb llum led). Al municipi de Vilagrassa van practicar tres detencions i es va localitzar una estructura preparada per començar a produir ben aviat de manera intensiva i a Cubells, una infraestructura per al cultiu i restes de plantació ja recollida.