«Ha estat impossible cobrar als clients del bar amb targeta»

El tall d’internet i l’avaria a la fibra òptica van afectar ahir la majoria de pobles de la Segarra. A Guissona, el responsable del restaurant El Portal, Celestino Valero, va explicar que no va poder cobrar als clients amb targeta, ja que no funcionava el datàfon. Celestino va comentar que tampoc no funcionaven la wifi del restaurant ni la televisió. Va assegurar que la jornada d’ahir va ser per “oblidar” perquè no funcionava res.