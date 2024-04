«Hem hagut de connectar els mòbils dels encarregats

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

“Estem malament i seguim malament. No tenim connexió a internet ni telèfon fix des dedimarts a dos quarts de sis de la tarda, quan van començar a trucar des d’alguns dels nostres tallers per avisar-nos que estaven tenint problemes amb les comunicacions”, explica Jordi Labella, director d’operacions de Rodi a Lleida. El servei d’internet resulta clau, com en la majoria de les empreses, per al desenvolupament de la seua activitat. El primer pla b va consistir a activar un router per intentar treballar, “però tampoc no funcionava”. L’alternativa pràctica la van trobar en l’activació de zones d’ancoratge de wifi amb les dades dels telèfons mòbils dels encarregats a cada un dels tallers que seguia sense connexió. “Avui seguim igual, treballem amb els telèfons de l’empresa”, afegeix Labella.