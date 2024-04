Paga 15.000 € para que le rebajen la pena por disparar a un hombre

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Balaguer reconoció ayer ante la Audiencia de Lleida que disparó contra un hombre, pero que “no tenía la intención ni la voluntad matarle” durante un altercado entre dos familias. El acusado ya ha consignado 15.000 euros de la indemnización que se reclama para la víctima, lo que sirvió para que la fiscal rebajara su petición de condena de los ocho a los cinco años de cárcel como presunto autor de una tentativa de homicidio al apreciar la atenuante de reparación del daño. En el banquillo también se sentaron dos de sus hijos –un hombre y una mujer– para los que las partes acordaron dos y un año de cárcel, respectivamente. El hombre que recibió el disparo y su sobrino fueron absueltos al retirar la otra parte y la fiscal los cargos contra ellos solo tuvieron que declarar como testigos.

Los hechos ocurrieron la tarde del 18 de junio de 2021 en la capital de la Noguera, cuando se produjo un altercado entre dos familias a raíz de una pelea registrada un mes antes entre el hijo del principal acusado y el sobrino del hombre al que dispararon, que se reencontraron ese día. Fue en las proximidades de un bar. Allí, según reconocieron, el hijo del principal acusado golpeó al otro en una mano con un palo. Posteriormente, su hermana intentó atropellar al tío del joven golpeado y seguidamente, el principal acusado sacó un revólver con el que le disparó. El tiroteado declaró que “me persiguió y vi que me apuntaba con un revólver de color plateado. Escuché varios disparos”. Uno de ellos le impactó en el muslo derecho. Fue evacuado al Arnau, donde le extrajeron una bala del calibre 44. Posteriormente, los Mossos arrestaron al padre y a sus dos hijos. El progenitor les entregó una pistola de aire comprimido. “De color negro, no el revólver plateado con el que dispararon a la víctima”, afirmó uno de los agentes que intervinieron. La letrada del principal acusado preguntó a la víctima si perdonaba a su agresor y éste dijo que sí. Pidió, igual que la acusación particular, que se le impongan dos años de prisión por un delito de lesiones, pero la fiscal mantuvo su petición por tentativa de homicidio porque “le apuntó directamente sin capacidad de defenderse”.