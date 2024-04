Paga 15.000 € perquè li rebaixin la pena per disparar a un home

Un veí de Balaguer va reconèixer ahir davant de l’Audiència de Lleida que va disparar contra un home, però que “no tenia la intenció ni la voluntat de matar-lo” durant un aldarull entre dos famílies. L’acusat ja ha consignat 15.000 euros de la indemnització que es reclama per a la víctima, la qual cosa va servir perquè la fiscal rebaixés la petició de condemna dels vuit als cinc anys de presó com a presumpte autor d’una temptativa d’homicidi a l’apreciar l’atenuant de reparació del dany. Al banc dels acusats també es van asseure dos dels seus fills –un home i una dona– per a qui les parts van acordar dos i un any de presó, respectivament. L’home que va rebre el tret i el seu nebot van ser absolts al retirar l’altra part i la fiscal els càrrecs contra ells, i només van haver de declarar com a testimonis.

Els fets van ocórrer la tarda del 18 de juny del 2021 a la capital de la Noguera, quan es va produir un aldarull entre dos famílies arran d’una baralla registrada un mes abans entre el fill del principal acusat i el nebot de l’home al qual van disparar, que es van retrobar aquell dia. Va ser en les proximitats d’un bar. Allà, segons van reconèixer, el fill del principal acusat va colpejar l’altre en una mà amb un pal. Posteriorment, la seua germana va intentar atropellar l’oncle del jove colpejat i seguidament, el principal acusat va treure un revòlver amb el qual la va disparar. El tirotejat va declarar que “em va perseguir i vaig veure que m’apuntava amb un revòlver de color platejat. Vaig escoltar diversos trets”. Un li va impactar a la cuixa dreta. Va ser evacuat a l’Arnau, on li van extreure una bala del calibre 44. Posteriorment, els Mossos van arrestar el pare i els seus dos fills. El progenitor els va entregar una pistola d’aire comprimit. “De color negre, no el revòlver platejat amb què van disparar a la víctima”, va afirmar un dels agents que van intervenir. La lletrada del principal acusat va preguntar a la víctima si perdonava al seu agressor i aquest va dir que sí. Va demanar, igual que l’acusació particular, que se li imposin dos anys de presó per un delicte de lesions, però la fiscal va mantenir la petició per temptativa d’homicidi perquè “li va apuntar directament sense capacitat de defensar-se”.