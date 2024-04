Una avería corta 5 horas la línea de tren Cervera-Calaf

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

Una avería que dejó sin suministro eléctrico en la línea ferroviaria Lleida-Manresa-Barcelona (R-12) entre Cervera y Calaf y obligó a transportar a viajeros en autocar. El corte del suministro hizo que el convoy que circulaba desde L’Hospitalet de Llobregat hacia Lleida quedara detenido a las 10.12 horas en Sant Martí Sesgueioles, en la comarca de l’Anoia.

La docena de usuarios que viajaban en el convoy que quedó detenido en Sant Martí fueron trasladados en un autocar habilitado por la compañía ferroviaria Renfe hasta Cervera, desde donde continuaron en tren hasta Lleida. La avería quedó resuelta a las 15.46 horas, con lo que no llegó a afectar a la circulación del siguiente tren de la línea. Este transitó por allí a las 15.53.La ausencia de tensión se localizó en el tramo de vías comprendido entre Cervera y Calaf, aunque sí la había en ambos puntos. La catenaria que suministra electricidad a los trenes no presentaba desperfectos como los que provoca el robo de cobre. La avería no provocó ninguna incidencia en el servicio de la línea de Cercanías RL3, entre Lleida y Cervera, que funcionó con normalidad durante toda la jornada.