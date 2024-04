Una avaria talla 5 hores la línia de tren Cervera-Calaf

Una avaria que va deixar sense subministrament elèctric la línia ferroviària Lleida-Manresa-Barcelona (R12) entre Cervera i Calaf va obligar a transportar viatgers amb autocar. El tall del subministrament va fer que el comboi que circulava des de l’Hospitalet de Llobregat cap a Lleida quedés aturat a les 10.12 hores a Sant Martí Sesgueioles, a la comarca de l’Anoia.

La dotzena d’usuaris que viatjaven al comboi que va quedar aturat a Sant Martí van ser traslladats en un autocar habilitat per la companyia ferroviària Renfe fins a Cervera, des d’on van continuar amb tren fins a Lleida. L’avaria va quedar resolta a les 15.46 hores del migdia, amb la qual cosa no va arribar a afectar la circulació del següent tren de la línia. Aquest va transitar al voltant de les 15.53.L’absència de tensió es va localitzar al tram de vies comprès entre Cervera i Calaf, encara que sí que n’hi havia en els dos punts. La catenària que subministra electricitat als trens no presentava desperfectes com els que provoca el robatori de coure. L’avaria no va provocar cap incidència al servei de la línia de Rodalies RL3, entre Lleida i Cervera, que va funcionar amb normalitat durant tota la jornada.