Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular en Catalunya: «La inmersión lingüística es un fracaso»

¿Cuál sería la primera ley que llevaría al Parlament?

Una solución inmediata para la cuestión del agua que pasa por seguir potenciando las desalinizadoras, reutilizar y regenerar el agua, pero a corto plazo solo hay una solución: una interconexión con el Ebro para hacer extracciones puntuales, con las obras necesarias en el Delta para evitar su regresión. No tiene sentido que haya sobrantes que se estén tirando al mar.

El Hard Rock consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes. ¿Es compatible con la lucha contra la sequía?

El gran consumo de agua no viene del que pueda tener una pequeña ciudad, y una política irresponsable no puede paralizar la economía catalana. Port Aventura podría tener el mismo gasto de agua. ¿Alguien se imagina qué sería del turismo de la Costa Daurada sin el parque?

¿Qué urgencias hay en Lleida?

Introducir fondos Next Generation para la tecnificación de los riegos del Canal d’Urgell. Queremos dar facilidades burocráticas a agricultores y ganaderos, así como igualdad para poder competir con los productos extranjeros. Hay infraestructuras, como la autovía a Vielha, que también son muy importantes para potenciar el turismo de montaña y dar facilidades a la economía limitada de la zona.

El precio de la vivienda sube sin descanso. ¿Hay que limitarlo?

La limitación del precio del alquiler ha conllevado siempre un aumento de los precios. En los 8 años de mandato de Ada Colau en Barcelona se han doblado.

¿Qué proponen, entonces?

Avalar a los jóvenes en la fianza del primer alquiler. Muchos tienen capacidad para pagar la mensualidad, pero las condiciones iniciales acostumbran a ser una barrera de entrada.

Pero destinar el 30% de los ingresos en el alquiler es una utopía. ¿Cómo se puede paliar?

Mejorando la economía. Si bajas los impuestos y deflactas el IRPF, generas más actividad económica y recaudas más. Los jóvenes acabarán viendo que su renta será superior. La economía planificada de inspiración marxista hunde la economía.

¿El castellano está perseguido?

En la calle no hay problema, pero está marginado en la administración y se trata como una lengua extranjera en el sistema educativo. Defendemos una educación trilingüe, con el mismo porcentaje de catalán, castellano y lengua extranjera. Los ciudadanos deben poder dirigirse y recibir información en cualquiera de las dos lenguas oficiales en todas las administraciones públicas.

¿No es así ya?

En la mayoría de ámbitos de la Generalitat es imposible encontrar publicaciones en castellano.

¿Cambiarían el modelo de inmersión lingüística?

Es un fracaso en calidad educativa, y si pretende mejorar el uso social del catalán también está fracasando, tal vez por identificarlo con un proyecto político concreto. En la televisión pública solo se habla del procés.

¿Por qué el PP tiene tan poca representación en Catalunya?

Cometimos errores y los estamos corrigiendo. Todo indica que el PP está en disposición de ser cuarta fuerza en Catalunya.

¿Por qué se tardó tanto en anunciar su candidatura?

Había una negociación para integrar a Ciutadans, que finalmente rompieron unilateralmente. En realidad solo fueron diez días de diferencia.

¿Se ha sentido cuestionado en su partido?

Me he sentido muy apoyado públicamente, por decenas de personas. He leído que alguien no estaba de acuerdo, pero no se lo he oído nunca públicamente.

¿Ese ‘alguien’ es Feijóo?

No. Es quien tomó la decisión definitiva después de escuchar a todo el mundo.