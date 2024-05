Puigdemont pide un frente común en Madrid contra el déficit fiscal

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El candidato de Junts+ a la Generalitat, Carles Puigdemont, condicionó ayer un eventual Govern de coalición independentista tras las elecciones del 12 de mayo a que los partidos que formen parte se “comprometan a hacer un frente común en Madrid” para acabar con el déficit fiscal en Catalunya, en una velada referencia a ERC. El expresident, que ayer presentó su programa económico en un acto en Argelers, denunció que Madrid se ha convertido en un “agujero negro” y que Catalunya ya está cansada de “pagar las rebajas de impuestos de la señora Isabel Díaz Ayuso”. Por ello, insistió en que no aprobarán unos presupuestos del Estado si no se revierte la situación y también la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que Catalunya recaude el 100% de los impuestos.

La jornada de ayer no estuvo exenta de polémica, que vino motivada por unas declaraciones del presidente de UGT de Catalunya y último de la lista del PSC al 12-M, Matías Carnero, quien en unas declaraciones en la red social X aseguraba sobre Puigdemont que “llorado se fue él en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue a Bruselas”. El expresident censuró la “deshumanización” de las palabras de Carnero negando su certeza. ”Los que se quejan de que la prensa española se inventa que Pedro Sánchez usa el Falcon indebidamente, están escampando de forma indecente la mentira construida desde las cloacas del Estado para justificar que no pudieron detenerme antes de ir al exilio”, aseveró. La viceprimera secretaria y directora de campaña del PSC, Lluïsa Moret, pidió disculpas por las declaraciones “a las personas que se hayan podido sentir ofendidas” y dijo que se trata de “un hecho puntual y aislado”. Por su parte, el candidato de los socialistas a la presidencia, Salvador Illa, cerró la puerta que el jueves abrió para un posible pactos postelectoral con Junts+, con la vista puesta en “liderar un eventual Govern transversal”, afirmando que no funcionaría puesto que tienen “lógicas incompatibles”. “Junts+ apuesta por el bloque por el bloqueo, Carles Puigdemont es bloqueo y década perdida, y yo estoy a favor de avanzar”, aseveró. En esta línea, el socialista también admitió que no se ve haciendo presidente a un candidato independentista.