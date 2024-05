Ignasi Prat, número dos de la lista de Junts en Lleida: «Reflexiono en casa y cada día me levanto a trabajar»

«Reflexiono en casa y cada día me levanto a trabajar»

¿Qué es lo que le ha animado a meterse en una lista?

Me lo pidió el president. Vengo de la empresa privada, y tengo la impresión de que hay que mejorar mucho la gestión. He dado el paso para defender los intereses del país, que está en un momento crucial para ser gobernado desde Catalunya y no desde Madrid.

¿Qué aporta a la política quien viene de fuera?

Es una cuestión de sentimiento. Catalunya y Lleida necesitan aportaciones, y que el país se gestione como se gestiona una empresa, sin estirar el brazo más que la manga. Y hay que reducir la burocracia y pasar de la administración del no a la del sí.

Parece tener las ideas claras. ¿Cuánto tiempo necesita para reflexionar?

Poco: hago las reflexiones en casa y cada día me levanto para trabajar.

En las redes sociales se presenta como ganadero y del sector de la comunicación, que no son los más calmados…

Llevo más de veinte años en el sector ganadero, que necesita mucho para ir bien. Estamos al lado de la payesía.

¿En los medios hay tantos bulos como se dice?

Con las nuevas tecnologías ha habido un cambio. Necesitamos calidad, y a quien la ofrezca le irá bien. Se trata de que lo que se cuenta sea verdad.

No es usted muy activo en las redes, retuitea más que tuitea.

Hay demasiada información circulando, y con los mensajes que lanza el partido es suficiente. Lo que yo aporto ahí es el punto de vista de Lleida. Necesitamos una industrialización, y que esta sea un referente y genere empleo cualificado, de calidad.

¿Y qué tipo de industria necesita Lleida?

Somos un referente en la agroalimentaria, pero tenemos que cambiar el chip: abrirnos a nuevas industrias y potenciar la que ya hay. Hemos de para pasar de ciudad de servicios a territorio industrial.