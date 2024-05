Albert Turull, número 4 de ERC: «Igual campechano no es la palabra para un republicano»

Publicado por POR E. BAYONA Verificado por Creado: Actualizado:

Un compañero me decía que es usted campechano. ¿Eso es posible siendo republicano?

No necesariamente. Hay fachas campechanos y republicanos estirados. Pero vaya, si ser republicano significa tener una identidad y saber que formas parte de una estructura…igual ‘campechano’ no es la palabra, pero sí existe la empatía.

Es usted el primer delegado de Cultura que no tiene que preocuparse de los Bienes de la Franja, pero ¿ha ido a verlos?

No, pero me agradaría hacerlo. En el fondo siempre los sentiremos como un poco nuestros porque formaban parte del obispado de Lleida cuando este tenía otra dimensión. Lo ideal habría sido una gestión compartida. Entre vecinos lo mejor es siempre la buena vecindad.

¿Las culturas no son siempre mestizas?

Eso lo tenemos muy claro. Rechazamos cualquier tipo de xenofobia, por mucho que cambie la bandera española por la catalana estelada. Los racistas no son de los nuestros. En Catalunya siempre se ha integrado a quienes han venido de fuera, y hemos de procurar que eso siga siendo así.

¿Qué música escucha y qué libros lee un delegado de Cultura?

En casa teníamos una librería, y yo he crecido entre libros. Últimamente me interesa mucho la literatura de no ficción, las memorias y las biografías. Estoy leyendo la última de Josep Pla. Me gusta la música clásica y el jazz, pero por generación soy del pop y el rock, de los Rolling Stones, de los Beatles, de Pink Floyd y de Pau Riba y Jaume Sisa.

¿Ha llegado al reguetón?

La verdad es que no. Mis hijos escuchan ese tipo de música y no me acaba de gustar.

Usted siempre ha defendido que la cultura es una cuestión de dinero.

Claro. La cultura no es un gasto sino una inversión, aunque no siempre haya un retorno económico.