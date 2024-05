Òscar Ordeig: «La gente tiene la percepción de que nada ha funcionado bien en 14 años»

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

¿El periodo de reflexión de Pedro Sánchez fue una cuestión personal o estratégica dadas las últimas encuestas?

Lo que ha quedado claro es que hay ciertas actitudes políticas que no se pueden tolerar. Hemos de decir basta se llame Pedro Sánchez o Aragonès o Salvador Illa o muchas mujeres que han estado asediadas en el ámbito político con insultos de otras personas por razón de origen o lengua. Hay insultos y asedios judiciales que son intolerables y hay intereses detrás. La presión con métodos alegales se debe denunciar sin matices. Si le hubiese pasado a Aragonès habríamos estado a su lado.

¿Esos métodos desprestigian la política?

Hemos de decir basta. Llamar a la reflexión colectiva de qué país queremos construir. Ser coherentes y cumplir. Escuchar y estar con la gente. Llevamos 14 años en los que Junts y ERC han prometido muchas cosas y la gente tiene la percepción de que no se ha hecho nada. Eso también desprestigia la política. Yo nunca he tenido responsabilidades de gobierno y siempre me he encontrado en la barrera oyendo que Lleida no se siente escuchada, que no se han cumplido compromisos. Eso también desprestigia la política.

¿Qué propuestas tiene el PSC para impulsar Lleida?

Hace falta un cambio de mentalidad política en la Generalitat respecto al territorio y de cómo se gestiona el día a día en la Generalitat. Llevamos 10 años perdidos con múltiples fracasos. Estamos a la cola de renovables, en la gestión del agua, en educación...Necesitamos abrir una nueva etapa. Con el PSC Lleida tendrá su papel y su peso no en base a la población si no al territorio porque es lo más justo. Si somos el 40% del territorio necesitamos el 40% de las inversiones con una discriminación positiva para las zonas rurales. Hay que estar al lado de los pequeños ayuntamientos.

Algunas encuestas ya les dan como ganadores pero, si hay que pactar, ¿con quién?

No pactaremos ni con Vox ni con Alianza Catalana y con el resto practicaremos lo que decimos. Las fuerzas democráticas hemos de hablar entre todos. Nosostros queremos una Catalunya en la que todos se sientan representados teniendo en cuenta los resultados. Hablaremos con ERC, evidentemente. Con Junts, evidentemente, y con los Comuns. El encargo de los ciudadanos lo transformaremos en un gobierno estable, sea en minoría, en mayoría o en coalición pero habrá que hacerlo, si se da el caso. El PSC siempre ha propiciado y busca la estabilidad. Lo hicimos así para aprobar los presupuestos de 2023 y también queríamos que hubiera un presupuesto para este año y, de este modo, acabar la legislatura y convocar elecciones.

Revolta Pagesa en el campo, Informe Pisa en Educación, crisis de funcionarios en prisiones y quejas porque no hay médicos ni profesores...Cómo se pude poner fin a esta situación?

Catalunya es un país de personas preparadas y emprendedoras, entregadas y luchadoras, pero tiene que haber un nuevo gobierno que las acompañe para recuperar las posiciones perdidas. Es preciso un gobierno que luche contra las adversidades o de lo contrario podremos salir adelante. Ha faltado un proyecto de país. No se puede estar haciendo diagnósticos todo el tiempo, hay que tener capacidad de ejecutar, de gestionar el día a día. No se puede agradar a todos y para ejecutar hay que tener valentía. A los gobiernos de ERC y Junts les ha faltado valor para garantizar servicios, desarrollo industrial, hospitales, una mejor gestión agraria, mejorar la relación con Aran, impulsar las mejoras en el Canal d’Urgell...

Òscar Ordeig, en un moment de l’entrevista. - AMADO FORROLLA

¿Que faltaría hacer en Lleida?

Un plan de Rodalies para Lleida, que es la única provincia que no lo tiene pese a todos los compromisos. Ejecutar el Eix Pirinenc para el que ya hay 260 millones aunque no se ha determinado el tramo porque la Generalitat tiene miedo de hacerlo antes de las elecciones, cuando es evidente que se tiene que comenzar en Xerallo y eso que yo soy de La Seu d’Urgell. También hay que acometer el desdoblamiento de la Lleida-Balaguer sobre el que todo el mundo está de acuerdo y se lleva un década esperando en una vía muy peligrosa donde todos los alcaldes van a una y donde no se ha hecho ninguna obra. También hay que modernizar el Canal d’Urgell.

¿Modernizar el Canal d’Urgell será difícil?

ERC y Junts no han hecho nada en 10 años, no han cumplido ninguno de sus compromisos con la comunidad de regantes. El Estado ha puesto 35 millones sobre la mesa, mientras que la Generalitat no ha aportado nada y este es un proyecto vital para la autonomía agroalimentaria. En este sentido, es una de las infraestructuras más importantes no solo para Lleida, sino para Catalunya y Europa en la próxima década. Sin embargo, hace falta liderazgo que aporte fórmulas razonables para poder poner de acuerdo a los regantes con la administración estatal y autónoma como se ha hecho en Pinyana y en el Aragón y Catalunya. No se puede regar como hace 100 años cuando hay tecnología que te permite comenzar a regar dando una orden desde el móvil.

¿Cómo frenar problemas como la despoblación y el envejecimiento tanto en el llano como en el Pirineo?

Creando oportunidades y vivienda para los jóvenes, sector en el que tampoco se ha hecho nada en 10 años. Este es un problema crucial para los municipios pequeños. Se ha de hacer una apuesta conjunta entre el Estado, Generalitat y ayuntamientos para hacer una política de vivienda con ayudas a las familias o creando nuevas zonas urbanísticas porque está claro que no hay vivienda. Lo que está claro es que hay que comenzar ya porque son políticas a largo plazo.

¿Es verdad que ‘España nos roba’?

La gente no sabe que en 2023 Catalunya tuvo un presupuesto récord de 41.000 millones y se ha tenido la percepción de que las cosas no funcionan. No es un problema de dinero sino de mejorar el sistema de financiación, que está caducado. No puede ser que pagues mucho y percibas menos. Hay que gestionar mejor el dinero y este ha sido el peor gobierno de la historia.

¿Qué opinión tiene del ‘procés’?

Ha llegado un momento en que se ha utilizado la independencia para no hablar de los problemas de la calle y ERC y Junts han cambiado el discurso porque la gente tiene que lidiar con el día a día.