Más de 1.700 firmas piden más farmacias abiertas de noche en Almacelles

La Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almacelles ha recogido más de 1.700 firmas para exigir que las farmacias de Almacelles hagan turnos de madrugada con más frecuencia que hasta ahora. Según la entidad, hay tres establecimientos y, aún así, se da el caso de que solo se abre en horario nocturno una vez al mes, según indicaron desde la entidad. Esta situación obliga a las personas mayores a trasladarse a otras farmacias de localidades próximas, en concreto a Alguaire, Alfarràs y Almenar, cuando hay una urgencia.

Los turnos de noche son rotativos y previamente establecidos, lo que comporta serias dificultades a las personas de avanzada edad y con problemas de movilidad. “Más del 60% de la población somos personas mayores y este es un factor que se tiene que tener en cuenta”, remarcaron. De hecho, incidieron en que hay algunos establecimientos de la localidad dispuestoss a aumentar esta frecuencia de horarios. Las firmas se llevarán al ayuntamiento y al Colegio de Farmacéuticos.

Colegio profesional Atribuye las quejas a falta de información y valora que el servicio nocturno está cubierto correctamente.

Fuentes de este último organismo incidieron en que en Almacelles hay atención nocturna en semanas alternas y atribuye las quejas de este asociación de jubilados a la falta de información. “Todas las farmacias que cubren esta zona del Segrià están abiertas 6 días a la semana las 24 horas una semana sí y otra no. Todos los días al año las 24 horas no es posible”. Los horarios se combinan entre estos cuatro establecimientos teniendo en cuenta que las distancias entre ellos no son de más de 15 minutos. Inciden en que el CAP de Almacelles cierra de noche y si hay una urgencia ya es obligatorio ir a Lleida. Por su parte, desde la Associació de Jubilats aseguran que estos horarios no se cumplen.