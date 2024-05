Protestas en el Pirineo tras avistar osos cerca de personas y zonas habitadas

La creciente población de osos volverá a ser objeto de protestas en el Pirineo. La próxima semana habrá dos manifestaciones para denunciar que ejemplares de esta especie se aproximan a zonas habitadas y personas en lugar de evitar la presencia humana. La primera la convoca el sindicato Unió de Pagesos (UP) el lunes en Llavorsí, mientras que la Associació de Ramaders del Pallars Sobirà hará otra el martes en Sort en colaboración con Asaja.

La manifestación de UP comenzará a las 13.00 en Llavorsí, con una concentración en el desvío hacia la carretera a la Vall Ferrera. La de la Associació de Ramaders, por su parte, espera cortar el martes la C-13 a partir de las 10.00 horas con tractores en la avenida Comtes del Pallars. Los convocantes han organizado estas movilizaciones por separado, después de dos avistamientos de osos esta semana en Alins: uno el martes, cerca de la carretera entre Araós y Ainet de Besan, y otro el jueves en Costuix, donde un ganadero lo encontró cerca de sus yeguas y lo ahuyentó. En ambos casos, los osos tardaron en marcharse tras ser avistados, algo que provoca preocupación entre vecinos de la zona.

El presidente de la Associació de Ramaders del Pallars Sobirà, Xavier Ribera, afirmó que “el oso es incompatible con la ganadería extensiva” y valoró que iniciativas como la mesa de mediación de la Generalitat no han mejorado la convivencia entre ganaderos y grandes depredadores. Por su parte, el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, considera necesario trasladar osos o confinarlos en grandes áreas con cierres perimetrales. “No queremos ningún oso muerto, pero se están acercando a zonas habitadas y suponen un peligro, tanto para la ganadería como para las personas”, dijo.

Desde UP, el coordinador de las comarcas de montaña, Joan Guitart, reclamó “establecer cuál debe ser el espacio del oso y cuál el límite de población” que puede asumir el territorio. “A los ganaderos nos están echando”, recalcó. La población de osos en el Pirineo se estima en al menos 84 ejemplares. A los 83 conocidos hasta ahora, se suma un primer osezno avistado en l’Ariège (Francia).

Recomendaciones de seguridad de la Fundación Oso Pardo al encontrarse con un plantígrado

Tranquilidad. La principal regla para no tener problemas con un oso consiste en no acercarse a él ni causar molestias (incluye gritos, carreras y aspavientos) en su entorno. Si se siente amenazado puede reaccionar. No dejar basura cuyo olor pueda atraerlo es básico.

​Reacciones. Cuando un oso se yergue no es para atacar ni defenderse sino para identificarse. En ocasiones efectúa cargas disuasorias en las que avanza unos metros, frena y recula. Son avisos ante los que lo prudente es retirarse sin gritos, prisas ni gestos bruscos.

​Oseznos. No acercarse en ningún caso: las osas son muy protectoras con sus crías, no suelen andar lejos y lo más probable es que perciban la presencia humana como una amenaza.

​Ataque. En el improbable caso de que un oso se acerque a un humano con talante agresivo lo sensato es descartar cualquier tipo de resistencia, dejarse caer, hacerse un ovillo y proteger la cabeza con los brazos. Los animales suelen retirarse al no hallar resistencia.