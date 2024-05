El festival de Alguaire tendrá una pantalla de 100 metros cuadrados

Manel Lopez, el Sr. Postu y Joseph Wonder desvelaron el cartel. - MARC CARBONELL

La segunda edición del festival Lleida Airport Remember Festival, que se celebrará desde las 20 h del sábado 6 de julio hasta las 6 h del día siguiente, contará con una gran pantalla led de 100 metros cuadrados “nunca vista en Lleida” en uno de sus dos escenarios, según afirmó ayer el DJ Joseph Wonder, portavoz de la organización. Ayer se desveló que el tributo a Daft Punk llamado Robot Rock Alive encabezará un cartel con más de 30 DJ entre los que se encuentran los leridanos Joseph Wonder, Manel Lopez y el también organizador Jordi Vèliz. Los promotores y el Sr. Postu, que colaborará con la venta de chapas para luchar contra el cáncer, desvelaron el cartel ayer en el aeropuerto ante un centenar de personas que disfrutaron de un vermut electrónico. Los organizadores celebran que en la primera hora de venta vendieron más de 1.000 entradas, y explican que ya llevan más de la mitad del aforo de 5.000 personas. Así, esperan volver a colgar el sold out, como el año pasado.