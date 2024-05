Cuestión de confianza en Puigverd de Lleida

El alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, se someterá mañana a una cuestión de confianza para tratar de desbloquear el presupuesto municipal para 2024, después de seis intentos fallidos de aprobarlo. Si volviera a ser rechazado en el pleno, se abriría un plazo de un mes para presentar una moción de censura contra el primer edil. Si no la hay pasado este tiempo, el presupuesto quedaría aprobado de forma automática.

De los seis intentos de aprobar el presupuesto, cuatro han fracasado por falta de quorum para celebrar el pleno, al presentarse solo Solsona y el único concejal de Junts que le apoya. Los otros tres miembros del grupo municipal, que piden la dimisión del primer edil, las tres de ERC y el único edil del PSC no asistieron a la sesión. En los otros dos casos, el pleno sí se celebró pero los tres juntistas, las republicanas y el socialista votaron en contra del presupuesto.Aunque los tres concejales de Junts son partidarios de relevar a Solsona y las tres de ERC se ofrecen a apoyarles si presentan una moción de censura, esta todavía no se ha formalizado. Los juntistas consideran que se vería obstaculizada por la normativa estatal contra el transfuguismo, que exige un voto adicional para aprobar una moción de censura por cada edil que la secunde que haya formado parte del gobierno municipal.Si los tres ediles de Junts, las tres de ERC y el socialista no se presentan al pleno de mañana, se convocará de nuevo en un plazo de 48 horas, tal como establece la legislación. No está claro qué sucedería con la cuestión de confianza en caso de que tampoco se presentasen a esta segunda convocatoria. Solsona dijo que se ha visto abocado a someterse a ella para “no dejar de lado a los vecinos” y defendió su gestión frente a un rechazo que atribuye a “temas personales” tras su detención.