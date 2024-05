L'Energètica proyecta el rescate de pequeñas eléctricas municipales

La compañía eléctrica pública de la Generalitat, L’Energètica, mantiene contactos desde noviembre con ayuntamientos que suministran luz a sus vecinos con líneas eléctricas propias pero ya no pueden mantenerlas. Les propone constituir una empresa conjunta para poder regularizar estas redes de distribución y mantener su titularidad pública. Es algo que los consistorios no pueden hacer solos, al no reunir el mínimo de infraestructura y número de abonados necesarios para que sea económicamente viable. Este es el caso de al menos dos municipios leridanos: Llimiana y Gavet de la Conca, a los que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) exige el pago de 114.118 y 154.496 euros, respectivamente, en concepto de peajes de acceso al sistema eléctrico que no habían abonado hasta ahora.

Tanto el ayuntamiento de Llimiana como el de Gavet confirmaron que mantienen contactos con L’Energètica para tratar de regularizar sus redes municipales. Este junio está previsto que estos y otros ayuntamientos en una situación similar firmen un primer acuerdo de intenciones para constituir una empresa pública conjunta. Una de las posibilidades es que los ayuntamientos cedan la titularidad de sus líneas municipales a esta futura sociedad y reciban como contrapartida una participación accionarial en ella.Pese a los contactos, L’Energètica no podía establecer hasta ahora ningún acuerdo con ellos en materia de distribución eléctrica. No podía desarrollar esta actividad hasta que el Consell Executiu la incorporó a los estatutos de esta sociedad el pasado 30 de abril. Gavet y Llimiana no pudieron adaptar sus antiguas compañías eléctricas municipales a una normativa cada vez más compleja y exigente. Al margen de estos dos, 6.000 leridanos reciben la electricidad que consumen de compañías municipales. Son las de Albatàrrec, Almenar, Montoliu de Lleida, Ponts, Salàs, Sudanell, Talarn, Tírvia y Torres de Segre.

Los afectados mantienen también contactos con Endesa

■ La posibilidad de entrar en una sociedad pública junto con L’Energètica de la Generalitat no es la única opción que contemplan los ayuntamientos de Gavet y Llimiana para regularizar sus líneas eléctricas. Fuentes de los dos consistorios corroboraron que mantienen también contactos con Endesa para transferirles esta infraestructura. En el caso de Gavet, esta opción se plantea tras varios intentos de adjudicarlas en un concurso público que quedó desierto. Cabe recordar que la eléctrica Endesa ha adquirido ya la red de distribución de otros municipios de Lleida y el resto de Catalunya que no eran ya capaces de costear su mantenimiento ni de adaptarse a la normativa del sector eléctrico.