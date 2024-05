Artesa de Segre rechaza 94 hectáreas de placas solares

El ayuntamiento de Artesa de Segre ha emitido un informe desfavorable a dos parques solares que se han proyectado en el municipio al no adecuarse al POUM por invadir zonas boscosas del término. Ambos proyectos suman 94, 26 hectáreas y contemplan la instalación de un total de 107.100 paneles entre los dos. Se trata del parque solar El Castellar, de 45,5 hectáreas, en fincas del pueblo de Montmagastre y Sant Marc de Batlliu, y el parque Gualter, de 48,76, hectáreas que afectan terrenos de los núcleos de Anya, Sant Marc de Batlliu, La Vedrenya y Montargull, y promovidos por Energia Inagotable de Antlia, SL y Energía Inagotable de Anser, SL respectivamente. El alcalde, Francesc Puigpinós, apuntó que “no es voluntad del consistorio cambiar el plan urbanístico porque no disponemos de recursos ni técnicos para hacerlo”, por lo que con el actual POUM “estas instalaciones no están permitidas”. Mientras, las juntas vecinales de Montmagastre y Sant Marc del Batlliu han mostrado su preocupación por los proyectos, que aseguran que “afectan sus fincas sin que se hayan dado el beneplácito para ello”. Apuntaron que no existen garantías de que estos proyectos sean declarados de interés público y acaben “expropiándonos fincas propias sin contar con nuestra aprobación”. Aseguraron que la mayoría de afectados no han firmado ningún tipo de contrato “ni se nos ha comunicado nada”, dijeron. Y añadieron que conocieron el alcance de los proyectos al verlos publicados en el boletín oficial de la Generalitat (DOGC). Ambos proyectos quedaron en suspenso el pasado mes de marzo tras someterse a la aprobación de la comisión de Urbanismo de Lleida. Las juntas vecinales han convocado hoy una sesión informativa en la biblioteca de Artesa para debatir sobre el impacto ambiental en el territorio y posibles alternativas con menos afectación a los terrenos cultivables. Asistirán miembros de Salvem lo Pallars, Territori Sostenible del Camp, de la Red Catalana per una Transició Justa y Ecologistes de Catalunya.