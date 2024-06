El conflicto por el agua en Balaguer sube de tono y la alcaldesa planta al jurado de riegos

La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, no asistió ayer a la citación que tenía emitida por el jurado de riegos de la comunidad de regantes de la Séquia del Cup, con sede en Menàrguens, después de que los regantes presentaran una demanda en esta instancia a raíz del decreto de alcaldía en que la alcaldesa ordenaba abrir la toma de agua de riego para abastecer a la capital de la Noguera.

González asegura que esta medida se tomó como una actuación de emergencia y de urgencia después de la avería de las dos bombas de agua que permitían tomar directamente del río Segre.

La alcaldesa rechazó asistir a la cita con el argumento de que no reconoce esta jurisdicción ni la competencia de este órgano de la comunidad de regantes en este litigio.

El motivo es que, ante el decreto municipal, “se pueden interponer los recursos administrativos o contenciosos que la normativa contempla”.

La primera edil detalló que la Paeria había enviado una notificación el lunes a los regantes conforme no se reconocía la jurisdicción y remarcando que las actuaciones de la Paeria responden al decreto de urgencia originado por una situación de emergencia para garantizar el agua de boca a Balaguer.

El presidente de los regantes de la Séquia del Cup de Menàrguens y Balaguer, Josep Ros Forns, apuntó a su vez que la Paeria “no está cumpliendo con la ley y lo vuelve a demostrar no presentándose a la citación del jurado de riegos”. Añadió que los regantes optaron primero por esta vía para encontrar una solución a la problemática para “no colapsar” los juzgados. No obstante, “si la alcaldesa quiere ir por la vía administrativa iremos al contencioso. Casi nos vemos obligados a ello”.

No se descarta que el jurado de riegos vuelva a citar a la alcaldesa mientras la controversia seguirá previsiblemente en los juzgados. El conflicto comenzó en abril, cuando los regantes cortaron el agua en el ayuntamiento asegurando que debe unos 300.000 euros y por no pagar las mismas tasas que otros municipios por el consumo. Desde abril, Balaguer captaba como alternativa directamente desde el río Segre hasta que fallaron las bombas y llegó el decreto municipal.

El jurado de riegos es un órgano de arbitraje de las comunidades de regantes en el ámbito de las ordenanzas, reconocido por la ley de Aguas de 1985, y puede imponer sanciones.

“La Paeria no cumple con la ley ni quiere pagar ”

El presidente de los regantes, Josep Ros Forns, insistió en que el conflicto podría llegar a su fin si la Paeria paga las mismas tasas que los regantes y el ayuntamiento de Menàrguens por el agua. “La problemática no es nueva y costará arreglarla”, dijo. Dijo que la ley de Aguas les avala: “Si un regante no paga el agua se puede cortar”, si bien no quieren dejar a Balaguer sin agua de boca.