“Todos hablan catalán”

“Los aragoneses como Monçón y su tierra y Fraga y Favara, Maella, la Torre del Conde, Fresneda, Valderrobres, Vinazeit, Fonespalda, Monrroy y a Aguaviva y toda aquella tierra, con la de Teruel que confrontaron Valencia, todos hablan los aragoneses catalán”, dejó escrito en 1555 el arzobispo Hernando de Aragón, nieto de Fernando el Católico, en su Historia de Aragón.

Ese es uno de los ejemplos históricos que el diputado de Chunta Aragonesista (CHA) José Luis Soro ha incluido en una batería de 21 preguntas con la que ha desenmascarado el negacionismo cultural que aplica el Gobierno de Aragón PP-Vox en materia de lenguas.“¿Considera que el arzobispo Don Hernando de Aragón estaba equivocado al denominar catalán a la lengua hablada en la parte oriental de Aragón?”, le preguntó a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, la cual respondió a las 21 preguntas, todas ellas sobre la denominación del catalán y el aragonés, con un texto de plantilla.El Estatuto “no usa glotónimos para referirse a las lenguas y modalidades lingüísticas propias”, indica, antes de anotar que, “tras el oportuno debate”, “finalmente no se recogió” la “posibilidad de introducir la denominación de Catalán o de Aragonés”. “El Gobierno de Aragón es fiel, evidentemente, a lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía, que será siempre la referencia en esta y otras materias”, añade.“¿Se trata de las dos únicas lenguas en el mundo que no tienen nombre? Es absurdo”, señala Soro, para quien la posición del Gobierno de Aragón en esta materia” no es un problema de denominaciones. La negativa a ponerle nombre es un “rechazo a nuestra identidad cultural”.“Hay un corpus potente de antecedentes históricos en los que se reconoce la existencia de esas lenguas”, añade.En ese corpus aparecen el propio Fernando I de Aragón, el primer Trastamara, desde 1414 y, más recientemente, premios nobel de Literatura como Camilo José Cela y Vicente Aleixandre y académicos de la lengua como Dámaso Alonso, Antonio Buero Vallejo, Fernando Lázaro Carreter, Pedro Laín Entralgo y José María Pemán, falangistas los dos últimos, que en 1975 afirmaron que “el catalán (...) es el idioma hablado (...) en la franja de Aragón”.Completan la lista la catedrática Maria Antonia Zorraquino y los escritores Juan Antonio Moneva y Braulio Foz, quien en 1862 incluyó “entre los dialectos del catalán” el literano, que se habla en algunos pueblos entre el Cinca y el Segre, especialmente en Tamarite”.