Abandonan un perro atado en un poste junto a una gasolinera del Urgell

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

La Protectora de Animales de Tàrrega ha denunciado el abandono de un perro atado en un poste junto a la gasolinera de La Portella, en Ciutadilla.

Desde la entidad han explicado que el sábado a mediodía unas personas vieron al perro abandonado y llamaron dos veces al 112. Al cabo de más de 14 horas nadie les había dado respuesta, “es indignante”, según han lamentado.

Finalmente, dos personas a nivel particular rescataron al perro y lo llevaron a la Protectora de Animales de Tàrrega, que precisamente el domingo anunció que no podía asumir nuevas entradas porque está colapsada y no dispone de espacio para acoger nuevos animales. Por este motivo, una vez más, hace un llamamiento a adopciones.

Cabe decir que si no hubiera sido rescatado, probablemente ya habría muerto.