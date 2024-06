En busca de un secretario para evitar el bloqueo del consistorio

Publicado por Marc Codinas Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La falta de secretarios e interventores preocupa, y mucho, al mundo local al afectar la contabilidad, las funciones de tesorería y recaudación o las licencias de obras y actividades, entre otros. Ante la inminente marcha del actual secretario de La Vall de Boí, el ayuntamiento convocó el pasado lunes un pleno con carácter de urgencia para aprovar definitivamente el presupuesto de 2024. De no haberlo hecho, la gestión municipal para los próximos meses quedaría prácticamente paralizada.

En la misma línea, y aprovechando los últimos días del actual secretario en su puesto, inició a principios de este mes un concurso para la provisión de esta figura con carácter interino, tras no haber podido cubrirla con un funcionario de habilitación nacional ni mediante la bolsa de trabajo impulsada por la Generalitat (ver desglose). Lo curioso del caso es que, a pesar de haber podido convocar el concurso, no podrá sacarlo adelante sin contar con alguien que ejerza su figura, al ser necesaria su firma para la mayoría de trámites. La alcaldesa del municipio, Sònia Bruguera, explicó que “el actual, que marcha al haber sacado plaza, como mucho podrá validar la lista de admitidos, pero no más”, y añadió que “sus funciones son imprescindibles al tener La Vall menos de 5.000 habitantes”. En los municipios pequeños, el secretario asume también las funciones de tesorero e interventor. Bruguera explicó que trabaja con la Diputación para que le facilite personal de su Servei d’Atenció Tècnica (SAT) para culminar el proceso selectivo. Si bien los consells han implementado sistemas de provisión mancomunada, la realidad es que tampoco así se ha conseguido dar respuesta a la problemática. Y es que suelen ser las localidades más pequeñas las que más dificultades suelen tener para cubrir esta figura, ya que los funcionarios suelen preferir ayuntamientos más grandes.

Pruebas para nutrir la bolsa de trabajo de la Generalitat

Veintinueve de los más de 40 candidatos que se presentaron al examen de la Generalitat para formar parte de la bolsa de secretarios e interventores de la administración local superaron el examen. Los resultados son oficiales y solo queda constituir la bolsa para que arranque. Este tipo de pruebas se convocarán de forma anual, con el fin de ahorrar a los ayuntamientos los concursos para cubrir plazas de forma interina. En paralelo, la Diputación ha ampliado el programa SAT para dotarlo de 54 plazas. En los 231 municipios de Lleida hay 351 plazas de secretario, interventor o tesorero.