Un muerto a tiros en el barrio de Cappont de Lleida

El presunto autor, un hombre de 78 años, se ha entregado a la policía después de matar a su yerno, un agente de los Mossos d'Esquadra

Lluís Serrano
Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde al ser tiroteado en la calle Doctora Castells de Lleida, a la altura del número 17. Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde al ser tiroteado en la calle Doctora Castells de Lleida, a la altura del número 17. Según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso SEGRE, el presunto autor, un hombre de 78 años, se ha entregado a la policía después de matar con varios disparos a su yerno, que es un agente de los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos han abierto una investigación para averiguar las circunstancias del homicidio, que estarían relacionadas con un conflicto familiar. Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 15.24 horas.

