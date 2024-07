Unanimidad para que la comarca tenga aborto farmacológico

El pleno del consell del Solsonès aprobó ayer por unanimidad pedir autorización al departamento de Salud para que el Centre Sanitari incorpore el aborto farmacológico. El ente comarcal asumió así la reivindicación de un colectivo de vecinos que han reunido más de 300 firmas a través de internet para reclamar que la interrupción voluntaria del embarazo no requiera desplazarse a otras comarcas.

El equipo de gobierno de ERC y Compromís Municipal (Junts) en el consell comarcal presentó la moción, que recoge la reclamación vecinal. El texto recibió el apoyo de los grupos de la CUP e independientes, en la oposición. El presidente de la corporación comarcal, Benjamí Puig (ERC), recordó que ahora la interrupción voluntaria del embarazo durante las diez primeras semanas de gestación requiere desplazarse al hospital comarcal de Berga o al centro de asistencia primaria (CAP) del Bages, en Manresa. “Pasado este plazo, hay que ir a Barcelona”, apuntó Puig. “Si tenemos la oportunidad de prestar este servicio en la comarca debemos aprovecharlo”, añadió. Para el ente comarcal, la situación actual supone un grave obstáculo para poder ejercer el derecho a la interrupción del embarazo, especialmente en el caso de menores de edad, quienes no tienen medio de transporte privado o quienes no pueden pedir días libres en el trabajo. “Vulnera los derechos de las personas gestantes y las sitúa en una situación de especial vulnerabilidad”, indicó el consell, que destacó el agravio comparativo que a menudo sufren las zonas rurales en esta materia. Puig apuntó que el Centre Sanitari del Solsonès, gestionado directamente por el consell comarcal, solo necesita la autorización de la Generalitat para incorporar el aborto farmacológico, sin necesidad de solicitar recursos ni personal adicionales. Apuntó que el ente comarcal ya inició los pasos para hacerlo durante el mandato anterior, si bien el proceso no llegó entonces a completarse.