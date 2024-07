Otro verano sin techo en Fraga

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“Son personas. Lo primero es el enfoque humanitario. Hay que atenderlos. Y después, si acaso, discutir”, sostiene Óscar Moret, secretario provincial del sindicato Uaga y fruticultor en el Baix Cinca, sobre la presencia, de nuevo este verano, de varias decenas de transeúntes que, con papeles o sin ellos, con trabajo o sin él, duermen al raso en Fraga, la mayoría en las inmediaciones de la estación de autobuses, ajenos a la enésima polémica institucional sobre qué administración debe atenderles.

“Rondan el centenar de personas”, a las que Cáritas de Fraga va suministrando alimento y productos higiénicos, explica en Aragón Radio Amparo Tierz, la directora de la entidad en el obispado de Barbastro-Monzón. Tierz muestra su “preocupación” por un asunto que se cronifica: “Son un número similar al de otros años”.

“Lo que no es de recibo es que la gente lleve dos meses durmiendo en la calle y que siga ahí mientras se decide quién tiene la culpa o la solución”, anota el sindicalista sobre la enésima polémica entre instituciones por la presencia de estos transeúntes y trabajadores.

La última aportación a esa polémica ha sido la del concejal de Sanidad del ayuntamiento de Fraga, Ángel Cabrera, que se dirigía en estos términos al delegado del gobierno en Aragón, Francisco Beltrán: “Ustedes dejan a todas estas personas a su suerte y son las entidades locales las que se ocupan de ellos como buenamente pueden y hasta donde llegan”. “¿Y a quién corresponde vigilar que no lleguen en situación irregular? ¿Y quién debe controlar que los empleadores proporcionen alojamiento, si es mandatario por ley?”, plantea, antes de señalar que “desde luego no es cosa de los ayuntamientos, las comarcas o las ONGs. Alguien está haciendo dejación de sus deberes y no son ellos”.

Fuentes de la delegación del gobierno en Aragón destacan, por su parte, que “los servicios sociales son una competencia municipal y comarcal y hay que ejercerla”. “Hablamos de gente que duerme en la calle, y eso es es un problema social y humanitario y hay que tratarlo desde esa perspectiva” anotan desde la subdelegación oscense.

El dispositivo municipal ha acogido a 200 personas (algunas 21 días) desde mayo. Los alojamientos Clara Campoamor (40 plazas) llevan llenos unos días