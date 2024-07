Adiós al quiosco del Pati

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

El emblemático quiosco del Pati, en la plaza del Carme de Tàrrega, cerrará el miércoles por la jubilación de sus propietarios, Àngel Serna y Dolors Mediel. Visiblemente emocionado, Serna recordaba su trayectoria la semana pasada. “Llevo 35 años al frente del negocio y algunos años más viniendo a ayudar a mi madre, que llevaba el quiosco con mi padrastro. Cuando ella se jubiló, dejé mi trabajo y me puse al frente del quiosco”. “Lo echaré de menos, porque a lo largo de tantos años hemos forjado muchas buenas amistades y hemos conocido mucha gente”, afirma, aunque cree que “nuestra etapa aquí ya se ha acabado y ahora nos toca descansar y dejar de pensar en el día a día”.

“Aunque el trabajo no es duro ni complicado, sí que es sacrificado, porque abrimos todos los días, y lo que más me agobia es la logística”, apuntó. Cuando abrió, el quiosco del Pati vendía flores. Al cabo del tiempo se le añadió la prensa y las revistas y actualmente es lo único que vende. Serna apuntó que “los hábitos de los lectores han cambiado mucho” aunque afirmó que algunas publicaciones resisten: “Actualmente en prensa, el periódico que más se vende es el SEGRE seguido de La Vanguardia, también hay un público minoritario que compra los periódicos deportivos”, explica, mientras que en revistas “se mantienen bien las ventas de las dedicadas a la moda, la decoración, los labores, la cocina y las infantiles, mientras que han bajado, e incluso han desaparecido, muchas de coches, supongo por internet”. “Antes también se vendían muy bien entre los extranjeros que se instalaban aquí las publicaciones de antenas satélite y parabólicas con las frecuencias para sintonizar emisoras que ahora ya han desaparecido”, añade. Aunque el mercado de prensa y revistas ha cambiado, Serna se mostró optimista en cuanto al futuro del negocio: “Si alguien lo coge, puede sacarse bien un sueldo, aunque tendrá que reinventarse y ofrecer nuevos servicios, como ya hacen muchos quioscos”, dijo. En el del Pati de Tàrrega, por ejemplo, recargan móviles y, durante unos meses, también fue punto de recogida de paquetes. “Funcionaba muy bien, aunque lo hice a través de la distribuidora y lo cancelaron”, explicó. Por el momento no tiene relevo en el quiosco, ha hecho algunas entrevistas y lo ha ofrecido al ayuntamiento como punto de información.Tras 35 años atendiendo desde el centro de la ciudad, Serna tiene muchas anécdotas. Recuerda, que en una edición de FiraTàrrega un actor se subió al tejado del quiosco, y lo usó como escenario: “Me enfadé mucho y le dije de todo”, dijo.