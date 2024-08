Detinguts els pares de la Nadia per ingressar a la presó per l'estafa

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Guàrdia Civil va detenir ahir a Mallorca Fernando Blanco i Margarita Garau, condemnats per l’Audiència de Lleida el 2019 a cinc i tres anys i mig de presó, respectivament, per estafar 402.000 euros en donatius en campanyes de solidaritat per lucrar-se amb la malaltia rara que patia la seua filla, Nadia Nerea, quan era menor d’edat.

Segons va informar la Guàrdia Civil, la setmana passada van rebre la sol·licitud de col·laboració de l’Audiència de Lleida per procedir a la detenció i ingrés a la presó d’ambdós, ja que tenien fixada la residència a Mallorca. Concretament, Blanco, de 59 anys, va ser arrestat ahir a la localitat de Palma i Garau, de 52, a la de Santa Maria. Després de la detenció, els dos van passar a disposició judicial per a l’ingrés a la presó.

L’Audiència de Lleida va emetre dos interlocutòries en les quals confirmava l’execució de la sentència i l’ingrés a la presó de la parella. Ho va fer després que la condemna fos ferma, ja que el juliol de l’any passat el Tribunal Suprem va confirmar la sentència dictada pel tribunal lleidatà, com ja havia fet també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’alt tribunal va considerar provat que els pares de la Nadia van constituir l’Associació per a la Tricotiodistròfia i Malalties Rares a les Balears, que tenia com a objecte social recaptar fons per a la investigació i ajudar famílies amb nens que tinguessin aquest problema. Afegia que tanmateix “en realitat la finalitat era obtenir l’enriquiment personal dels acusats”.

El novembre passat, el Suprem va confirmar les indemnitzacions que els pares hauran d’abonar a 65 perjudicats i que sumen més de 62.000 euros.Una vegada la sentència era ferma, l’Audiència de Lleida va rebutjar la petició de suspendre l’execució de la pena i va emetre una ordre als cossos policials per a la localització i detenció després de finalitzar, també, el termini que els havia donat perquè ingressessin a la presó de forma voluntària.

L’estafa va començar a les Balears, on va nàixer la filla, i va continuar quan es van traslladar a Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell. Blanco va complir 2,5 anys de presó preventiva i va sortir de Ponent el juny del 2019 perquè la sentència encara no era ferma.