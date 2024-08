Ladrones revientan y roban en el bar de las piscinas de Agramunt

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan un robo que hubo la madrugada de ayer en el bar de las piscinas municipales de Agramunt. Los ladrones rompieron vallas y puertas tanto del recinto como del local y saquearon su interior. “Han forzado las puertas con alguna barra y lo han saqueado todo. Se han llevado dinero pero también licores, refrescos, comida y los equipos informáticos”, explicó el responsable del bar 310, Bernat Marquilles, que añadió que “incluso se han bebido dos refrescos que han dejado. También han dejado los congeladores abiertos”. Los daños no solo afectan al bar sino también al recinto, que es del ayuntamiento. Los Mossos hicieron una inspección ocular y buscaron indicios para poder identificar a los ladrones del establecimiento, que no cuenta con cámaras. No es la primera vez que asaltan el bar de las piscinas –que solo abre durante la temporada veraniega–. Oucrrió también en 2013. Además, en las últimas semanas se han denunciado varios robos en viviendas de la localidad.