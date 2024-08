Desalojan a una pareja de Aravell tras incendiarse de noche su piso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una pareja de vecinos de Aravell, en el municipio alturgelense de Montferrer i Castellbò, fue desalojada la noche del lunes tras producirse un incendio en el exterior del piso en el que viven. El fuego, según informó ayer el cuerpo de bomberos de la Generalitat, se originó pocos minutos después de las 21.30 horas. Todo apunta a que el origen fue en el balcón de la vivienda del primer piso, en el que vive la pareja y la gran presencia de madera que recubría parte de la fachada provocó que prendiera rápidamente y afectara el tejado.

La familia no podrá volver a su casa hasta que no reconstruyan el tejado afectado. Fuentes próximas explicaron que el ayuntamiento les ofreció ayuda de alojamiento aunque no la necesitaron y se alojaron en casa de amigos. Se trata de un bloque de cuatro viviendas situado en la calle de la Boiga, en un edificio de planta baja más una primera planta. El bloque forma parte de una urbanización de viviendas que cuenta con casas unifamiliares adosadas y pisos, en la Pleta de Aravell. El incendio afectó la fachada, el balcón del primer piso (origen del incendio) y, una de las estancias de la vivienda, la más próxima al balcón y situada bajo el tejado, debido a las tareas para sanear la cubierta afectada. También prendieron los setos del jardín del edificio. El resto del inmueble no se vio afectado.La familia desalojada pudo volver a su casa ayer a recoger todo lo necesario. Las mismas fuentes indicaron que la estructura del inmueble no quedó afectada. Del total de las cuatro viviendas, la de la planta baja corresponde a una segunda residencia y no había nadie en el momento del incendio. Los otros dos pisos sí que estaban ocupados y los bomberos desalojaron a los cinco vecinos durante las tareas de extinción del fuego. Las dos familias pudieron volver a sus casas a medianoche. En el incendio trabajaron tres dotaciones del parque de Bomberos de La Seu d’Urgell, dos del parque de bomberos voluntarios de Montferrer y una del parque de bomberos voluntarios de Coll de Nargó.