Los Bomberos trabajan en un segundo incendio forestal en la Noguera

Treballem en un incendi de vegetació a Foradada (avís 15.50h @112). L'incendi crema massa forestal, ha llençat focus secundaris en camps propers on hi ha pagesos llaurant per frenar-ne la progressió. Activem #GRAF per treballar a l'incendi



8🚒

2🚁 i 3✈️#bomberscat pic.twitter.com/bxhuWTQzvp