Tàrrega y Consell buscan soluciones para la mujer que será desahuciada

El ayuntamiento de Tàrrega y el consell comarcal del Urgell trabajan en el caso de la pensionista de la ciudad que ha recibido un requerimiento del juzgado que dictamina que el 24 de septiembre será desahuciada del piso de alquiler social en el que vive. La alcaldesa, Alba Pijuan, explicó que “tanto des de la Oficina d’Habitatge como desde el consell -que son los que tienen competencia en materia de vivienda a nivel municipal- estamos trabajando en el tema y estamos mirando a ver que se puede hacer al respeto, tanto desde el ayuntamiento como desde el consell comarcal”.

Teresa Figuera, de 67 años, con una discapacidad acreditada del 65% y con una enfermedad crónica, pidió el martes una vivienda digna con alquiler accesible a sus ingresos, una pensión de unos 800 euros. Según Figuera, “tenía un alquiler social pero el contrato se ha extinguido y no me lo han querido renovar porque el banco quiere vender el piso”. Cabe puntualizar que Banc Sabadell que no es el propietario actual de la vivienda, la vendió hace ya unos años a la cartera de activos Cerberus. En Tàrrega hay unas 30 famílias que también podrían ser desahuciadas por una ejecución hipotecaria del bloque de la calle Claravalls número 9. La alcaldesa destacó en este sentido que por el momento no hay novedades aunque están en contacto directo con la Sareb, que asumió el préstamo hipotecario.