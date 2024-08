Tàrrega i Consell Comarcal busquen solucions per a la dona que serà desnonada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega i el consell comarcal de l’Urgell treballen en el cas de la pensionista de la ciutat que ha rebut un requeriment del jutjat que dictamina que el 24 de setembre serà desnonada del pis de lloguer social en el qual viu. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que “tant des de l’Oficina d’Habitatge com des del Consell –que són els que tenen competència en matèria d’habitatge a nivell municipal– estem treballant en el tema i estem mirant a veure què es pot fer al respecte, tant des de l’ajuntament com des del consell comarcal”.

Teresa Figuera, de 67 anys, amb una discapacitat acreditada del 65% i amb una malaltia crònica, va demanar dimarts un habitatge digne amb lloguer accessible als seus ingressos, una pensió d’uns 800 euros. Segons Figuera, “tenia un lloguer social però el contracte s’ha extingit i no me l’han volgut renovar perquè el banc vol vendre el pis”. Val a puntualitzar que Banc Sabadell, que no és el propietari actual de l’habitatge, el va vendre fa ja uns anys a la cartera d’actius Cerberus.A Tàrrega hi ha unes 30 famílies que també podrien ser desnonades per una execució hipotecària del bloc del carrer Claravalls, número 9. Al seu torn, l’alcaldessa va destacar en aquest sentit que de moment no hi ha novetats encara que estan en contacte directe amb la Sareb, que va assumir el préstec hipotecari.