Una pensionista de Tàrrega, “desesperada” al trobar-se a les portes del desnonament

Una veïna de Tàrrega de 67 anys, pensionista, amb una discapacitat acreditada del 65% i amb una malaltia crònica (fibromiàlgia), viu aquests mesos un calvari. Està “desesperada” i “totalment enfonsada” després de rebre un requeriment del jutjat que dictamina que el 24 de setembre a les 10 del matí serà desnonada del pis de lloguer social en el qual viu. Ja no sap on acudir i l’únic que demana és un habitatge digne en el qual pugui viure amb el seu gos i el seu gat amb un lloguer accessible als seus ingressos, una pensió d’uns 800 euros. El pis, situat al número 21 del carrer Sant Pelegrí de la capital de l’Urgell, és propietat del Banc Sabadell i actualment el seu portal immobiliari Solvia l’anuncia per vendre a internet per 35.200 euros.

Figuera assegura que “ja fa molts anys que visc aquí, primer el vaig intentar comprar però finalment no podia afrontar la quota de més de 400 euros, a part de les despeses, al mateix temps que no volia perjudicar la meua avaladora”. És quan a través d’un advocat va aconseguir un lloguer social de 235 euros, “fins que el banc es va negar a renovar-me el contracte i ara ja em fan fora”. Figuera explica que “a Tàrrega no hi ha habitatges disponibles i falten pisos de protecció oficial”. Li és indiferent haver d’abandonar la ciutat, únicament vol “un habitatge digne”, reclama. Està “angoixada” i se sent “impotent” perquè aquesta situació és “desesperant”, “no tinc forces per seguir” i reconeix que “he pensat en el suïcidi”.

El cas de Figuera se suma a altres com el de les més de 30 famílies que temen quedar-se sense casa per una execució hipotecària del bloc del carrer Claravalls, 9. Així, la Sareb va assumir el préstec hipotecari de l’edifici per l’impagament del seu promotor, mentre que el consistori i un grup d’habitatge negocien amb la Sareb. En la mateixa línia, l’abril del 2023 un veí del passatge de Sant Jordi de Tàrrega es va suïcidar abans de ser desnonat per impagament de lloguer.