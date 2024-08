Balaguer localiza más de 50 vertidos de voluminosos y planea municipalizar el servicio

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria de Balaguer ha detectado en las últimas semanas más de 50 puntos de vertidos de voluminosos, muchos de ellos de grandes dimensiones y alejados de las islas de contenedores, lo que ha generado quejas vecinales y duras críticas de ERC y Junts, en la oposición, que exigen soluciones contundentes. La Paera en Cap, Lorena González (PSC), indicó que la actual empresa que se ocupa del servicio tiene problemas de personal, por lo que no puede hacer frente a “las conductas incívicas de algunos vecinos”. Remarcó que el contrato de recogida de voluminosos, limpieza de contenedores y recogida de basura orgánica está caducado desde la anterior legislatura, en 2021, y “en esta situación no tenemos fuerza para apretar a la empresa, en la que nos consta que hay algunos empleados de baja”, indicó. Recordó que la Paeria está estudiando la posibilidad de instaurar una nueva brigada recuperando la recogida de voluminosos, que gestionaría el consistorio, formada por tres personas que también se encargarían de la limpieza de la vía publica. El ayuntamiento ya tiene partidas preparadas para este fin. Asimismo, subrayó que se contrató a cuatro personas para potenciar la limpieza viaria durante el verano, aunque dos cubren suplencias por vacaciones y otras dos se dedican a regar y acondicionar las calles.

Los voluminosos deben dejarse la tarde-noche de los lunes y jueves y se recogen al dia siguiente. La alcaldesa pide la colaboración de los vecinos para depositar estos residuos lo más tarde posible en el punto de recogida, al lado de las islas de contenedores. No obstante, mosrtó su sorpresa por la rapidez con la que aparecen nuevos colchones, muebles y otros objetos de gran tamaño, “ya que muchas veces acabamos de retirarlos y al día siguiente aparecen más”. González recordó que se pueden llevar a la deixalleria objetos de menor tamaño.El ayuntamiento de Balaguer tiene adjudicada a una empresa externa la recogida de basura orgánica, de voluminosos y el mantenimiento de los sumideros de la vía pública. El consistorio se encarga de la gestión de la fracción resto no reciclable, ya que el consell comarcal lo hace de la retirada de plásticos, vidrio, papel y cartón, además de aceites, ropa y restos vegetales. La alcaldesa indicó que gestionar la recogida de los desechos orgánicos comportaría acciones mas complejas por parte del ayuntamiento, ya que sería preciso comprar maquinaria y camiones.

La oposición denuncia “dejadez” y mala gestión

Junts per Balaguer critica la “dejadez” en la que se encuentra la ciudad en plena temporada turística. Su portavoz, Gemma Trilla, apunta que han recibido multitud de quejas por la suciedad que se acumula en las calles, sobre todo junto a los contenedores. Según Trilla, estos son los días en los que se reciben más visitantes y esta situación “da una imagen pésima”. Incide en que en muchos puntos la recogida no se ha hecho durante semanas, que se tiran otros desechos y que también hay ratas. Por su parte, ERC considera que ahora que existe la posibilidad, al haber acabado la vigencia del contrato de limpieza de contenedores, recogida de voluminosos y de orgánica, sea la propia Paeria la que asuma estos servicios. Esquerra remarca que el actual equipo de gobierno no puede echar las culpas siempre al incivismo y al anterior gobierno republicano, ya que solo es atribuible a su mala gestión de la ciudad.