Casi 9.000 leridanos viven en pueblos en los que ya no funciona ningún bar

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificado

Cerca de 9.000 leridanos viven en la treintena de municipios en los que no hay bar, una situación que los hosteleros consideran que está yendo a peor ante la escasa viabilidad económica que un negocio de ese tipo ofrece en poblaciones menguantes y envejecidas y pese a los esfuerzos de los ayuntamientos por mantener un servicio básico como este.

“Los ayuntamientos están haciendo lo que pueden para mantener el centro neurálgico del pueblo que es el bar, pero es muy difícil mantenerlos”, explica Ramon Solsona, secretario general de la Federación de Hostelería de Lleida, ante los datos del último estudio sobre La dimensión social de la hostelería elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Según este trabajo, que alude a las “evidencias sobre algunas de las importantes funciones sociales que cumplen los bares en nuestros barrios o pueblos” y a su “utilidad para la vida colectiva, como espacios de encuentro y relación vecinal, favorecedores de las relaciones sociales y de vida comunitaria”, Lleida era hace dos años una de las seis provincias de Estado, y la única catalana de ellas, con más de 8.000 residentes (8.566) en municipios donde no hay bar. Las otras cinco eran Burgos (12.629), Salamanca (12.318), Zamora (10.189), Navarra (9.612) y Huesca (8.566). Lleida ocupaba una posición más atrasada en cuanto al porcentaje de habitantes que residen en un municipio sin bar: decimoprimera, con un 1,94%; aunque se sitúa inmediatamente después del selecto grupo de cabecera de la despoblación que integran las siete provincias castellanoleonesas sin Valladolid y las dos aragonesas sin Zaragoza.“Si la situación ha variado ha sido para ir a peor. En muchos pueblos es inviable mantener un bar”, anota Solsona.El estudio no desglosa los municipios cuyos vecinos carecen de la opción de ir al bar en su pueblo, aunque los datos de la Seguridad Social dan alguna pista: en 28 municipios no reside ningún autónomo que se dedique al despacho de bebidas y comidas, con el grueso de ellos repartidos en la Segarra (8), Les Garrigues (5), el Urgell (3) y el Pallars Jussà (3). Solo dos comarcas hacen pleno de disponibilidad del servicio, el Pla d’Urgell y la Alta Ribagorça.“La evidencia de los datos obtenidos pone en valor el papel fundamental que juegan en la vida social comunitaria los bares y restaurantes, más allá de los beneficios que tienen para la economía y el mercado de trabajo”, señala el estudio.

“Gano poco, pero da para el día a día y para mantener este servicio social”