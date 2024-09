Cortan de nuevo el agua de la Séquia del Cup a Balaguer

Publicado por Maria Molina Periodista Verificado por Creado: Actualizado:

La comunidad de regantes de la Séquia del Cup de Menàrguens volvió ayer a cortar el agua de boca a Balaguer cumpliendo con el dictamen del jurado de riegos que vetaba el suministro desde esta conducción. Según el presidente del organismo, Josep Forns, sobre las 15.00 horas se procedió a poner una pala de riego para evitar que el ayuntamiento continuara cogiendo agua de la acequia para abastecer a la población. Asimismo, informó que, posteriormente, se interpuso una denuncia ante los Mossos d’Esquadra ya que se observó que personal de la Paeria de Balaguer estaba manipulando la pala para romperla y captar de nuevo agua desde la acequía. Forns indicó que regantes de la zona comunicaron que la pala estaba rota a media tarde.

La Paera en Cap, Lorena Gonzalez, confirmó que tuvo constancia del nuevo cierre de la acequia y que “desde la Paeria se aplicó el decreto del ayuntamiento para abrirla y reclama a la comunidad no interrumpir el paso del agua desde la Séquia del Cup hasta no tener la captación del río en las condiciones óptimas”. Remarcó que este decreto continúa vigente y “desde la Paeria hay que velar por su cumplimiento”. El conflicto centre la Séquia del Cup y la Paeria de Balaguer se remonta al pasado mes de abril, cuando la comunidad de regantes (de la que la Paeria es partícipe como propietaria de una parcela) cerró el suministro alegando que el ayuntamiento no está al corriente de pago. El ayuntamiento mantiene la captación del agua de boca de la capital prorrogando el decreto municipal de emergencia del pasado 27 de mayo en el que ordenaba reabrir la toma de la acequia tras haberse quedado la capital sin suministro de agua por una doble avería en las bombas de captación en el Segre.El jurado de riegos de la comunidad de regantes, además de vetar la toma de agua, ha impuesto una multa de 10.000 euros al ayuntamiento de Balaguer por varias infracciones al considerar que también ha dañado la infraestructura al abrir la toma.