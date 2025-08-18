Esta es la mejor 'smash burger', según la competición The Champions Burger celebrada en Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El restaurante cordobés Nolito's se ha proclamado ganador en la octava parada de The Champions Burger Smash Edition celebrada en Lleida, con su hamburguesa 'Diamante Azul'. El acontecimiento, que ha tenido lugar durante once días en la capital de la Terra Ferma, ha contado con la participación de más de 100.000 personas que han disfrutado de esta experiencia gastronómica única, buscando la mejor hamburguesa elaborada con la técnica smash.

La propuesta ganadora, que ya había conseguido la victoria en Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante y Badalona, ha cautivado también al público leridano con su combinación de pan brioche con polos de diamante y oro rosa. La 'Diamante Azul', creada especialmente para esta edición, destaca por incorporar smash madurado, chuleta al estilo americano, mermelada de bacon, queso cheddar, bacon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

La segunda posición ha sido para el establecimiento bilbaíno Tximist con 'TheQueen', una elaboración que incluye pan brioche negro con oro comestible y chuletón smashejat, entre otros ingredientes sofisticados. El tercer lugar la ha ocupado la 'Gamberra 2.0' del restaurante sevillano Street Food Burger, caracterizada por su pan rojo high glaseado. El reconocimiento al 'Favorito local' ha sido para 'Kryptonita' del restaurante El Surtidor On Fire.

Un campeonato que recorre España

Una vez finalizada la ruta 2025, se elaborará una clasificación con las 20 hamburgueserías que hayan obtenido más votos a lo largo del certamen, las cuales competirán a la gran final de la 'Mejor smash burger'. El acontecimiento ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Lleida, con la participación de la alcaldesa accidental Carme Valls en la inauguración.

También asistieron el director del Patronato de Promoción Económica de la Diputación de Lleida, Ramon Boixadera; la jefa del Servicio de Coordinación Territorial del Departamento de Agricultura en Lleida, Joaquim Porcar, y el presidente de la Cámara de Comercio de Lleida, Jaume Saltó. La novena parada del festival será Mijas (Málaga), del 21 al 31 de agosto.

Un referente gastronómico con ocho años de historia

The Champions Burger es el primer campeonato de hamburguesas que inició su recorrido hace ocho años y se ha consolidado como el mayor festival gastronómico del sector, siendo lo único que reúne las mejores hamburgueserías en un mismo recinto. Este certamen, que busca la 'Mejor hamburguesa', ha impulsado la apertura de nuevos establecimientos especializados, elevando la calidad, creatividad y diversidad de este producto que se ha convertido en gourmet.

Después del éxito de este formado, que este año recorrerá más de 50 ciudades, The Champions Burger presenta ahora la Smash Edition, con la cual pretende consolidarse en el mundo de las hamburguesas smash y seguir marcando tendencia al sector. Este tipo de hamburguesa, caracterizada por la técnica de prensar la carne en la plancha, se ha convertido en una de las preferidas por los amantes de esta comida.