'Lérida', en vez de 'Lleida', en el trofeo de un campeonato de hamburguesas en Ponent

El recinto de las Firetes de Lleida, en la antigua Hípica, ha acogido durante once días y hasta ayer la octava parada del Champions Burger Smash Edition. En cada una se elige a la mejor hamburguesa y en este caso ha sido Diamante Azul del restaurante de Córdoba Nolito’s, que también se había impuesto en las siete ciudades en las que había recalado anteriormente esta peculiar competición.

Hasta aquí todo normal, si no fuera porque la organización ha demostrado desconocer que el nombre oficial de Lleida es este desde 1992, cuando así lo publicó el BOE , y no la antigua versión castellana de Lérida, que es la que aparece en el trofeo. Los comentarios sobre esta cuestión se viralizaron en la red X a partir de una foto que colgó Postureig de Lleida para denunciarlo.