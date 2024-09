La tasa a los vehículos extranjeros en Andorra, condicionada a "consenso" y a una aplicación "ágil"

Publicado por ep Verificado por Creado: Actualizado:

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha asegurado este lunes que el cobro de una viñeta a los vehículos extranjeros no se aplicará si previamente la medida no genera un consenso amplio y si no existen garantías para aplicarla de forma "ágil o fácil". Espot lo ha manifestado durante una entrevista en el programa 'Avui serà un bon dia' de Ràdio Nacional d'Andorra, en la que ha afirma que se trata de un tema que "no está suficientemente maduro" y debe ser objeto de concertación con todos los sectores implicados.

El jefe de Gobierno ha recordado que la propuesta de introducir una viñeta para los vehículos extranjeros salió durante el proceso participativo sobre el transporte público que se llevó a cabo con la ciudadanía y actores económicos. A raíz de la polémica que generó, especialmente en España, la noticia de la posible aplicación de la viñeta, Espot ha reconocido que se han planteado escenarios que no "obedecen del todo" a lo que se había propuesto inicialmente. Aun así, ha defendido que se pueda hablar de este tipo de cuestiones, existentes en otros países del entorno europeo, y sobre todo porque en el Principado existe también un debate sobre "limitar el flujo de turistas".

UE y vivienda

Espot también ha hablado sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea y ha reconocido que existen "un conjunto de imponderables" que imposibilitan fijar una fecha exacta para la celebración del referéndum en el Principado. Uno de los elementos que está pendiente de decisión es si finalmente Europa calificará o no de "acuerdo mixto" el pacto con Andorra, lo que supondría que cada uno de los Estados miembros tendría que aprobar el acuerdo en su propio parlamento.

Durante la entrevista en la RNA, Espot también se ha referido a la crisis de la vivienda y ha manifestado que entre "ahora y finales de año" saldrán al mercado los primeros pisos del parque público, situados en las parroquias (municipios) de Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Canillo y en la localidad fronteriza del Pas de la Casa. Finalmente, ha reiterado que una vez las medidas para disponer de pisos de alquiler a precio asequible empiecen a surgir efecto, el Gobierno tiene la vocación de ir "liberalizando el mercado del arrendamiento".