Una mula patea a un vecino de La Seu en un camino - C. SANS

Agentes de la Guardia Urbana de La Seu d’Urgell intervinieron la semana pasada para socorrer a un vecino del municipio que estaba siendo atacado por una mula. Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana del pasado martes, día 17, cuando el vecino, de avanzada edad, paseaba con su perro por el camino que transcurre paralelo al río Segre y que conecta La Seu, desde el puente de la Palanca, con Arfa.

Fuentes de la policía explicaron ayer que fueron alertados, poco después de las 8 horas de la mañana por otro vecino de una masía de la zona, que escuchó los golpes y los gritos y presenció lo que estaba sucediendo. El animal se había escapado del campo en el que estaba pastando y había atacado a la víctima, “acorralándolo, tirándolo al suelo y propinándole multitud de coces”, especialmente en la mitad inferior del cuerpo. A la llegada de los agentes al lugar de los hechos, añadieron, y con la ayuda de un vecino, consiguieron separar a la mula del hombre, que estaba herido, y lo socorrieron. Al lugar asistió una ambulancia medicalizada de los Servicios de Emergencias Médicas, que trasladó al hombre hasta la Fundació Sant Hospital de La Seu, donde fue atendido de las múltiples contusiones que presentaba en el tronco inferior, y donde, tras varias horas de estar en observación, fue dado de alta. Cabe señalar que la Urbana aseguró que el propietario del animal tenía toda la documentación en regla, incluyendo el carné de vacunas. Por su parte, los Mossos confirmaron que la víctima no presentó ninguna denuncia por lo sucedido.Este no es el primer caso en que un personas son atacadas por animales no salvajes. Por ejemplo, em 2021 un niño de 13 años resultó herido quedando inconsciente tras ser embestido por una vaca en Riu de Cerdanya. En la misma línea, dos excursionistas inglesas tuvieron que ser rescatadas hace justamente un año en helicóptero en la estación de Tavascan al quedar acosadas por perros mastines que guardaban un rebaño de ovejas.

El incidente se registró en el camino entre La Seu y Arfa.