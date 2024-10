Balaguer cobrará la tasa de basura a 600 pisos vacíos

La Paeria de Balaguer cobrará a partir de enero la tasa de la basura a 600 pisos vacíos o cerrados de la capital que hasta ahora no han pagado. La alcaldesa, Lorena González, explicó que a partir del próximo año estos inmuebles pagarán la parte fija del servicio de recogida “porque son usuarios potenciales aunque las casas están cerradas”. Añadió que hasta ahora se emitían los recibos de la tasa de basura solo a los pisos que tenían contador de agua. “Alrededor de 600 inmuebles no tienen contador y no han pagado nunca el servicio de basura”. La Paeria prevé aprobar hoy en el pleno un incremento del 8% la tasa de basura, que equivale a entre 10 y 12 euros anuales por vivienda. González añadió que se mantendrán las bonificaciones del 50% de la tasa de residuos y del agua a las personas con dificultades económicas, pensionistas o menores de 30 años independizados. Recordó que se regulará a través de un carnet (que emite el consell de la Noguera) el ir a la deixalleria a depositar los residuos (voluminosos). Se bonificará entre un 4 y un 10% la tasa de residuos de la Paeria en función de las veces que se vaya a la deixalleria a depositar los desechos. En el caso del IBI, se aplicará un recargo del 50% a los titulares de más de cuatro viviendas y que llevan más de dos años cerrados y sin uso. El objetivo de esta medida es movilizar todo el parque de viviendas posible. “Especialmente son propiedades que pertenecen a entidades bancarias o la Sareb”, dijo.

Hasta la fecha, la práctica totalidad de los ayuntamientos y consells comarcals de Lleida están aportando revisiones al alza de las tasas de recogida de basura y de gestión de residuos.Una de las menos elevadas será la de la Alta Ribagorça, que va a quedarse en el 7,5%, aunque también algunos ayuntamientos como los de Bellpuig y Tàrrega (este último tras una subida del 74% en los últimos cuatro años) han optado finalmente por la congelación de ese tributo municipal. El de Agramunt aplicará subidas por tramos.