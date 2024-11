Crimen de Les Borges Blanques: ¿Un asesinato a sangre fría o legítima defensa?

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un jurado popular formado por seis hombres y cinco mujeres –dos de ellos suplentes– deberá decidir si condena por asesinato o absuelve a Jesús Giménez Giménez, el joven que confesó haber matado a Karol Mrizo , un vecino de Les Borges Blanques de 34 años, el 9 de octubre de 2022.

Ayer empezó el juicio en la Audiencia de Lleida con la formación del jurado popular –el primero en la demarcación desde octubre del año pasado–, la lectura de los informes previos y las exposiciones de la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. Tanto el Ministerio Público como el letrado de la familia de la víctima, Daniel Ibars, mantienen que el acusado es autor de un delito de asesinato –sostienen que actuó con alevosía y sin que la víctima pudiera defenderse– y piden sendas penas de 20 y 25 años de prisión, respectivamente.

En cambio, el abogado defensor defiende que su cliente debe ser absuelto porque se le acusa de un delito que no cometió y que actuó en legítima defensa. “La víctima no tenía ninguna arma y no tuvo posibilidad de defenderse”, afirmó la fiscal, Pilar Mesalles. Por su parte, Ibars aseguró que “a mi cliente lo mataron a sangre fría y lo dejaron abandonado. Hay una única verdad, actuó a traición y de manera sorpresiva. Le clavó el cuchillo de 36 centímetros de hoja para matarlo”.

Por último, el abogado defensor recordó el ‘caso Wanninkhof’ (una mujer que fue condenada por un crimen y que se demostró posteriormente que era inocente) y afirmó que “fue una pelea acalorada y la vida de mi cliente corría peligro”.

El arma: un cuchillo jamonero de 36 cm de hoja

El juicio continuará hoy con la declaración de los mossos d’esquadra que investigaron el caso y de los agentes de la Policía Local de Les Borges. El acusado declarará el último, presumiblemente el jueves, en una vista oral que se alargará toda la semana. El crimen se produjo la tarde del domingo 9 de octubre de 2022. Ese día, sobre las 15.00 horas, Karol Mrizo, su pareja y su padre quedaron con la familia del acusado, a los que recriminaban que uno de ellos les había entrado a robar en el domicilio.

Unas dos horas después, hubo un nuevo encuentro en un parking situado entre la avenida de la Sardana y la calle Comerç. Fue allí donde Jesús Giménez Giménez, según los escritos de acusación, sacó un cuchillo jamonero de 36 centímetros de largo y lo clavó a Karol Mrizo en el abdomen, “de manera sorpresiva y sin que pudiera defenderse”.

El agresor huyó con sus familiares y tiró el cuchillo en un solar, donde fue recuperado por los Mossos. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladada inicialmente al CAP y, posteriormente, al Arnau de Vilanova, donde falleció. La causa de la muerte fue “un shock hipovolémico secundario a la rotura de aorta torácica por arma blanca”.