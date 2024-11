Un aparatoso incendio calcina una granja de cerdos en Alcarràs

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un aparatoso incendio quemó por completo a primera hora de la tarde de ayer una granja de cerdos en Alcarràs. No hubo heridos ni animales muertos porque la explotación estaba vacía porque estaban haciendo tareas de limpieza. El incendio provocó una densa columna de humo que podía verse a kilómetros de distancia. El incendio se declaró a las 13.02 horas en una explotación ganadera situada en el kilómetro 5 de la carretera L-800. Los Bomberos de la Generalitat activaron seis dotaciones que, a su llegada, comprobaron que el fuego estaba completamente desarrollado. A las 14.18 horas lo dieron por extinguido. Posteriormente, los efectivos procedieron a ventilar la granja y hacer una revisión. La estructura no habría resultado dañada. En cuanto al origen, se habría producido en un motor de la explotación. Al parecer se estaban efectuando trabajos de limpieza en la granja, por lo que no había cerdos en el interior aunque estaba prevista llenarla en la próximos días.

Por otra parte, cuatro dotaciones trabajaron durante toda la madrugada de ayer en la extinción de un fuego en la cubierta de una masía abandonada en Ponts. Los Bomberos de la Generalitat fueron alertados a las 23.48 horas del domingo. Ocurrió en un inmueble situado junto a la carretera C-14.