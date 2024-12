Los casos de VIH en Lleida se disparan

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Fundació Antisida de Lleida alertó ayer del aumento de los casos que ha detectado de VIH en los dos últimos años y también de otras enfermedades de transmisión sexual. Según explicó el presidente de la entidad, Joan Fibla, han pasado de tener entre uno a tres casos en un año a 10 en 2023 y, en lo que va de 2024, ya han detectado seis más. “La enfermedad sigue existiendo y continúa habiendo infecciones. Aunque es superable con los tratamientos farmacológicos es una patología grave y que lamentablemente aún arrastra un gran estigma”, destacó. Sobre los nuevos casos detectados por Antisida, Fibla aseguró que “a nuestra entidad vienen a hacerse las pruebas aquellas personas que son conscientes de haber tenido una situación de riesgo” y añadió que “una de cada 75 personas que han venido estaba infectada, lo que quiere decir que la infección está y se puede dar en cualquier relación sexual sin protección”. Asimismo, afirmó que también preocupa el aumento “importante” de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis o la gonorrea, que no solo se está dando entre jóvenes sino también entre mayores de 50 años. En este sentido, apuntó a un menor uso de métodos de barrera, como el preservativo. “Parece que ya no está de moda y debemos revertir esa situación”, defendió. Asimismo, Fibla destacó que “se ha perdido el miedo que se tenía al VIH en los años 90, cuando era una condena a muerte y ahora afortudamente no lo es, pero es una enfermedad grave a la que se debe tener respeto”, destacó.

Sobre cómo combatir las nuevas infecciones, el presidente de Antisida insistió en la necesidad de fomentar la educación sexual “desde una perspectiva de libertad, sin prejuicios y ofreciendo un entorno en el que se puedan abordar las relaciones sin el tabú”. En este sentido, la entidad ha iniciado el proyecto Diacrítiques, precisamente para ofrecer este entorno donde “la educación sexual libre y abierta llegue a todo el mundo y a todas las edades”. Una educación que también sirve para luchar contra las violencias machistas.

La entidad pone en marcha el proyecto ‘Diacrítiques’ para fomentar un espacio seguro y abierto a todos

Para visibilizar la labor de la Fundació Antisida de Lleida y seguir luchando contra el estigma, ayer se leyó el manifiesto de la entidad en un acto en la plaza Paeria con motivo del Día Mundial del Sida, que se conmemora hoy. El texto reivindicó la importancia de contar con “referentes visibles y positivos, personas con VIH que, si lo desean, puedan hacer público su seroestatus en un entorno seguro” y la necesidad de contar con la Administración pública “como una aliada”. Para ello, Antisida señaló que el Pacto Social contra el estigma y la discriminación de las personas con VIH necesita contar con una dotación presupuestaria para poder implementarlo.

Catalunya registró 481 nuevos diagnósticos el año pasado

La conselleria de Salud señala que en 2023 se diagnosticaron 481 nuevos casos de VIH en Catalunya, de los que el 86,9% corresponden a hombres. La media de edad es de 38 años y se estima que 35.353 personas viven con la enfermedad, de las que un 5,3% lo desconoce. Desde el departamento señalan que los nuevos casos se han estabilizado por la expansión del tratamiento y el uso de la profilaxis pre-exposición. Asimismo, destaca que Catalunya ha superado los objetivos del Programa de Nacionales Unidas para el VIH, ya que el 95% de las personas infectadas lo saben, de las que el 90% están en tratamiento y el 98% de estas tienen una carga viral indetectable. Durante la jornada de ayer, la Fundació Antisida de Lleida también celebró un vermut en Lo Marraco de Lleida, una merienda acompañada de la batucada Re-volta y una performance a cargo de TAGS.