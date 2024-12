El PSC, cada vez más cerca de recuperar la alcaldía en Ribera d'Ondara

Yolanda Tasies, primera teniente de alcaldía, y Elisabet Jové ayer durante la rueda de prensa. - C. MARSIÑACH

El PSC está cada vez más cerca de recuperar la alcaldía en Ribera d’Ondara. Está previsto que en el pleno del 10 de diciembre tome posesión como nuevo concejal Antonio Fernández, en sustitución de Albert Puig de Aliança Catalana (AC), que renunció al cargo en septiembre. Era el segundo de la lista de AC, se desvinculó del partido y ahora forma parte de Units per Avançar.

Aunque no haya un acuerdo firme, todo apunta a que habrá una nueva moción de censura del PSC y Fernández para desbancar a Elisabet Jové de la alcaldía. “No podemos seguir así. Hace falta un ayuntamiento fuerte y que funcione. Tenemos un consistorio parado y bloqueado”, asegura Francesc Sabanés, exalcalde del PSC, que lamenta que el actual gobierno no cuente con la oposición.

Suspenden de empleo y sueldo a la secretaria por “obstaculizar” la acción de gobierno

Jové desmiente que trataran de “impedir” que Fernández tomara posesión. En el último pleno de octubre, la alcaldesa y las dos ediles de Acord per Ribera d’Ondara abandonaron y suspendieron el pleno porque no tenían claro que Fernández pudiera ocupar el cargo como concejal no adscrito. El 18 de noviembre la Junta Electoral confirmó que sí, y advirtió de que impedir su posesión supondría un delito de desobediencia.

La alcaldesa cree que la oposición no tiene motivos para presentar la moción. Jové ocupó la alcaldía en marzo tras pactar con Aliança, un acuerdo que provocó que se diera de baja de ERC. “Nosotros hicimos una moción fundamentada a raíz de unos indicios de corrupción”, dijo. Puig fue alcalde durante la baja de maternidad de Jové y fue expulsado de Aliança en junio tras unas declaraciones homófobas.

La alcaldesa Elisabet Jové, denunció ayer que ella y su equipo de gobierno han sufrido una “cacería humana” por parte de la oposición, la secretaria y el exedil de Aliança Catalana, Albert Puig.

Jové explicó que ha denunciado a Puig, su ex socio de gobierno, a los Mossos d’Esquadra por “acoso reiterado dentro y fuera de las redes sociales, acompañado de violencia psicológica, gritos y maltratos”. Afirma que a veces incluso ha recibido “amenazas muy graves” delante de sus hijos. Además, lo acusa de haber incumplido el pacto de gobierno que tenían acordado.

La alcaldesa asegura que desde que entraron en el consistorio la secretaria ha “obstaculizado y paralizado” la acción de gobierno: “no se ha querido reunir nunca con nosotros y en diversas ocasiones me ha insultado”, y dice que además revelaba información a la oposición sin haberla solicitado por escrito. En mayo el consistorio abrió un expediente a la trabajadora y desde hace una semana está suspendida de sueldo y trabajo durante tres meses de forma cautelar mientras se investiga si ha habido malas praxis y dejadez de funciones. “A pesar de tantos impedimentos, los vecinos han tenido los servicios que han necesitado”, asegura Jové.

También acusan al PSC de difundir información falsa.