El PSC, cada vegada més a prop de recuperar l'alcaldia a Ribera d’Ondara

El PSC està cada vegada més a prop de recuperar l’alcaldia a Ribera d’Ondara. Està previst que en el ple del 10 de desembre prengui possessió com a nou regidor Antonio Fernández, en substitució d’Albert Puig d’Aliança Catalana (AC), que va renunciar al càrrec al setembre. Era el segon de la llista d’AC, es va desvincular del partit i ara forma part d’Units per Avançar.

Malgrat que no hi hagi un acord ferm, tot apunta que hi haurà una nova moció de censura del PSC i Fernández per desbancar Elisabet Jové de l’alcaldia. “No podem continuar així. Fa falta un ajuntament fort i que funcioni. Tenim un consistori aturat i bloquejat”, assegura Francesc Sabanés, exalcalde del PSC, que lamenta que l’actual govern no compti amb l’oposició.

Suspenen de sou i feina la secretària per “obstaculitzar” l’acció de govern

Jové desmenteix que provessin d’“impedir” que Fernández prengués possessió. En l’últim ple de l’octubre, l’alcaldessa i les dos edils d’Acord per Ribera d’Ondara van abandonar i van suspendre el ple perquè no tenien clar que Fernández pogués ocupar el càrrec com a regidor no adscrit. El 18 de novembre la Junta Electoral va confirmar que sí i va advertir que impedir la possessió suposaria un delicte de desobediència.

L’alcaldessa creu que l’oposició no té motius per presentar la moció. Jové va ocupar l’alcaldia al març després de pactar amb Aliança, un acord que va provocar que es donés de baixa d’ERC. “Nosaltres vam fer una moció fonamentada en uns indicis de corrupció”, va dir. Puig va ser alcalde durant la baixa de maternitat de Jové i va ser expulsat d’Aliança al juny després d’unes declaracions homòfobes.

L’alcaldessa Elisabet Jové, va denunciar ahir que ella i el seu equip de govern han patit una “cacera humana” per part de l’oposició, la secretària i l’exedil d’Aliança Catalana, Albert Puig.

Jové va explicar que ha denunciat Puig, el seu exsoci de govern, als Mossos d’Esquadra per “assetjament reiterat dins i fora de les xarxes socials, acompanyat de violència psicològica, crits i maltractaments”. Afirma que de vegades fins i tot ha rebut “amenaces molt greus” davant dels seus fills. A més, l’acusa d’haver incomplert el pacte de govern que tenien acordat.

L’alcaldessa assegura que des que van entrar al consistori la secretària ha “obstaculitzat i paralitzat” l’acció de govern: “No s’ha volgut reunir mai amb nosaltres i en diverses ocasions m’ha insultat”, i assenyala que a més revelava informació a l’oposició sense haver-la sol·licitat per escrit.

Al maig, el consistori va obrir un expedient a la treballadora i des de fa una setmana està suspesa de sou i treball durant tres mesos de forma cautelar mentre s’investiga si hi ha hagut males praxis i deixadesa de funcions. “Malgrat tants impediments, els veïns han tingut els serveis que han necessitat”, assegura Jové. També acusen el PSC de difondre informació falsa.