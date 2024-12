Áreas estratégicas para la gestión de bosques con silvopasto en Les Garrigues Altes

Publicado por ACN

Dos parcelas de 55 hectáreas cada una situadas en la zona del Hostal de la Serra de Juncosa y el valle del Riu de la Cana de Bovera son las áreas estratégicas para la gestión de zonas forestales con silvopasto en Less Garrigues Altes. Así lo determina un informe de la Fundació Pau Costa , el cual también apunta que se trata de terrenos donde se pierde el equilibrio entre demasiado forestal y cultivos, que hacen de cortafuego, y que son vulnerables por su proximidad a espacios naturales protegidos como el parque natural de la sierra de Montsant . En estas zonas, el documento plantea combinar el pasto extensivo con la colaboración de cuatro ganaderos locales y crema prescritas para reducir la carga de combustible y favorecer el mantenimiento de la zona.



Según el técnico del proyecto 'Ramats de Foc' de la Fundació Pau Costa, Marc Arcarons, el escenario "ideal" para la gestión de zonas forestales es que, en caso de incendio, el fuego no tenga recorrido. Tradicionalmente, el sector de la agricultura ayudaba con esta gestión, ya que el territorio intercalaba los cultivos con la masa forestal.



En el caso de la comarca de Les Garrigues, todavía se da este paisaje que combina bosque con campos de olivo y algunos de almendra. "No se ha abandonado el mosaico agroforestal y se apuesta para que el cultivo de olivo funcione. Eso nos favorece en caso de incendio porque la continuidad de la masa forestal queda cortada", ha explicado Arcarons .



Esta característica del territorio combinada con el silvopasto ayuda en la prevención de grandes incendios, ya que los animales contribuyen al mantenimiento de la baja carga de combustible. "Todavía quedan rebaños en que han sobrevivido a pesar de la modernización. Eso nos da esperanza para que estos animales nos ayuden en la gestión de zonas forestales", ha dicho Arcarons .



Sin embargo, el pasto extensivo presenta retos. "Primero el rebaño tiene que poder entrar en el bosque", ha señalado Arcarons , quien ha recordado que hay que adecuar el terreno con cremas prescritas. Al mismo tiempo, también es necesario habilitar abrevaderos y puntos de pernoctación.



Con respecto a la financiación, la Comunitat de Municipis de les Garrigues Altes (CMGA) está a la espera de que el departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación designe los dos territorios que analiza el informe como Punts Estratègics de Gestió (PEG). "De esta manera, los ganaderos podrán conseguir una remuneración por el trabajo de cuidar el bosque. Supondrá la diferencia para que su negocio sea sostenible", ha destacado la técnica de desarrollo rural de la CMGA , Judit Tribó .



Gestión forestal por toda la demarcación de Lleida



En el caso de la demarcación de Lleida, Arcarons ha explicado que el mosaico forestal disminuye el riesgo de incendio en el llano. Sin embargo, el técnico ha señalado que en las zonas del Prepirineo y el Pirineo "falta" gestión forestal, sobre todo en la zona de la Baronía de Rialp.

