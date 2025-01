Máquinas para validar billetes de tren llevan un año instaladas y nunca han funcionado

Les máquinas para validar billetes de tren instal ·lades hace un año en estaciones de Lleida todavía están por estrenar. Se desplegaron a principios del 2024 en la línea ferroviaria de la costa, donde circulan los trenes del R13 y R14; y en la de Manresa, donde este año han entrado en servicio el RL3 y el RL4. Llevan el logotipo de Alrededores de Cataluña, operados por Renfe, y tenían que servir tanto para los títulos de esta compañía como para los de la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) de Lleida. Sin embargo, nunca han funcionado. Así lo confirmaron fuentes sindicales, personal y usuarios de estas líneas. Se ha sumado en ocasiones la ausencia de revisores en los vagones, con lo cual pasajeros viajan gratis a pesar de tener billete o abono.

En Cervera hay tres máquinas, dos en el andén y una en el interior. Un letrero indica que “para viajar hay que tener validado el billete o la tarjeta”. Sin embargo, no funcionan, aunque algunas tienen incluso las luces encendidas. Los pasajeros que el viernes viajaban desde allí en Lleida subían al tren sin parar- se delante de las máquinas de validación. Muchos desconocían si funcionaban o no. “Siempre valido el viajes cuando pasa el revisor”, comentaba un viajero. Si el revisor no pasa, el viaje sale gratis.

La estación de Cervera es la única entre Manresa y Lleida donde se pueden comprar los billetes en taquilla. Hay además una máquina de autoventa, pero ayer, como muchos otros días, no funcionaba. La autoventa en diferentes estaciones quedó colapsada el viernes porque muchos usuarios adquieren estos días los abonos para viajeros frecuentes: el título unipersonal para 4 meses cuyo importe se reembolsa si se hacen más de 16 viajes. Acababa en diciembre del 2024, pero finalmente se ha alargado hasta el 30 de abril.

Por otra parte, la nueva línea RL4 que se estrenó el pasado 15 de diciembre entre Lleida y Terrassa sigue teniendo los usuarios confundidos. Algunos de los trenes que llegan al Vallès Occidental prosiguen hacia Barcelona sin transbordos, pero en los paneles de información de Cervera no lo especifican. Así, el trayecto que salía de Cervera las 16.48 horas del viernes llegaba a l'Hospitalet de Llobregat, pero las pantallas en la estación decían que sólo iba a Terrassa. La información sólo se facilitaba a la app de Rodalies, una cosa que excluye los menos habituados a las nuevas tecnologías.